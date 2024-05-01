Bıçakla yaraladığı kişi tarafından tabancayla vuruldu

Oruç Kartal, gittiği kahvehanede bir yıl önce bıçakladığı Y.Ö. ile karşılaştı. Y.Ö., kaçmaya çalışan Kartal’a tabancayla ateş etti. Orçun Kartal, yere yığılırken, Y.Ö. ise kaçtı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Oruç Kartal, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ekipler, şüpheli Y.Ö.’nün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA