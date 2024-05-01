Elektrik direğinden düşen işçi feci şekilde can verdi

İddiaya göre, elektrik şirketi çalışanı Sedat Güner, arıza gidermek için çıktığı elektrik direğinden, dengesini kaybedince metrelerce yükseklikten, düştü. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Güner’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.. Olaya ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA