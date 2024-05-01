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ALTSO Başkanı Erdem'den Alanya esnafına sürpriz

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Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, Cuma Pazarı bölgesinde yer alan esnafları ziyaret ederek, hem 2024 turizm sezonunun hayırlı olması temennisinde bulundu, hem de esnafların sorun ve taleplerini dinledi

ALTSO Başkanı Erdem'den Alanya esnafına sürpriz mask
ALTSO Başkanı Erdem'den Alanya esnafına sürpriz
ALTSO Başkanı Erdem'den Alanya esnafına sürpriz
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BAŞKAN Erdem, esnaf ziyaretleriyle ilgili olarak şunları söyledi: “Ekip arkadaşlarımız ile birlikte Cuma pazarı bölgesinde yer alan esnaflarımızı ziyaret ederek; 2024 turizm sezonunun hayırlı olması temennisinde bulunup, iş insanlarımızın sorun ve çözüm önerilerini aldık.
Genel sorunlar ve 2024 turizm sezonu ile ilgili olarak iş insanlarımızdan aldığımız talepleri ivedilikle gerekli kurumlara ileteceğiz.
Bizi büyük bir misafirperverlik ve samimiyet ile karşılayan tüm iş insanlarımıza çok teşekkür ederim. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da iş insanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." (ALTSO/BÜLTEN)

Kaynak: ALTSO

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01 May 2024 - 18:37 - Gündem

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