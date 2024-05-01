ALTSO Başkanı Erdem'den Alanya esnafına sürpriz

BAŞKAN Erdem, esnaf ziyaretleriyle ilgili olarak şunları söyledi: “Ekip arkadaşlarımız ile birlikte Cuma pazarı bölgesinde yer alan esnaflarımızı ziyaret ederek; 2024 turizm sezonunun hayırlı olması temennisinde bulunup, iş insanlarımızın sorun ve çözüm önerilerini aldık.
Genel sorunlar ve 2024 turizm sezonu ile ilgili olarak iş insanlarımızdan aldığımız talepleri ivedilikle gerekli kurumlara ileteceğiz.
Bizi büyük bir misafirperverlik ve samimiyet ile karşılayan tüm iş insanlarımıza çok teşekkür ederim. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da iş insanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." (ALTSO/BÜLTEN)
Kaynak: ALTSO
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.