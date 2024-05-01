423 bin TL’ye sıfır Honda City müjdesi! Devlet desteği ile hayalinizdeki araca kavuşun!

Bu durum, özellikle sıfır otomobil fiyatlarında ciddi bir artışa neden oldu. Sıfır araç fiyatlarındaki bu artış, ikinci el araç piyasasını da olumsuz etkiledi ve vatandaşlar otomobil sahibi olmakta zorlanmaya başladı.
Ancak, engelli vatandaşlar için devletin sunduğu ÖTV indirimi, sıfır otomobil alımlarında büyük bir avantaj sağlıyor. Yüzde 90 ve üzeri engelli olan vatandaşlara ÖTV indirimi uygulanıyor ve bu sayede sıfır otomobiller oldukça uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Örneğin, Türkiye’de oldukça popüler olan Honda markası, City modelini ÖTV’siz 423 bin liraya satışa sunuyor. ÖTV’siz araç fiyatları hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki tabloya göz atabilirsiniz.
ÖTV İndirimli Araç Fiyatları 2024
Renault Clio
Equilibre 1.0 TCe X-ronic 90 HP
644.500 TL
Volkswagen
T-Roc 1.5 TSI 150 Beygir DSG Life
915.100 TL
Fiat
Egea URBAN 1.4 Fire 95 HP
472.600 TL
Hyundai
Elantra Elite 1.6 MPi CVT
927.778 TL
Toyota
Corolla 1.5 Vision Benzin Manuel
769.700 TL
Honda
City 1.5L iV-TEC Elegance CVT-Otomatik
423.617 TL
Peugeot
208 PRIME 1.2 Puretech 100 Beygir EAT8
687.590 TL
Skoda
Fabia Elite 1.0 TSI 95 PS
558.278 TL
Skoda
Scala Elite 1.0 TSI 110 PS DSG
680.500 TL
BMW
1 Serisi Sport Line 118i 1.5 140 BG Otomatik
1.046.000 TL
BMW
1 Serisi Sport Line 116d 1.5 116 BG Otomatik
1.089.167 TL
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.