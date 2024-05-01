423 bin TL’ye sıfır Honda City müjdesi! Devlet desteği ile hayalinizdeki araca kavuşun!

Bu durum, özellikle sıfır otomobil fiyatlarında ciddi bir artışa neden oldu. Sıfır araç fiyatlarındaki bu artış, ikinci el araç piyasasını da olumsuz etkiledi ve vatandaşlar otomobil sahibi olmakta zorlanmaya başladı.

Ancak, engelli vatandaşlar için devletin sunduğu ÖTV indirimi, sıfır otomobil alımlarında büyük bir avantaj sağlıyor. Yüzde 90 ve üzeri engelli olan vatandaşlara ÖTV indirimi uygulanıyor ve bu sayede sıfır otomobiller oldukça uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Örneğin, Türkiye’de oldukça popüler olan Honda markası, City modelini ÖTV’siz 423 bin liraya satışa sunuyor. ÖTV’siz araç fiyatları hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki tabloya göz atabilirsiniz.

ÖTV İndirimli Araç Fiyatları 2024

Renault Clio

Equilibre 1.0 TCe X-ronic 90 HP

644.500 TL

Volkswagen

T-Roc 1.5 TSI 150 Beygir DSG Life

915.100 TL

Fiat

Egea URBAN 1.4 Fire 95 HP

472.600 TL

Hyundai

Elantra Elite 1.6 MPi CVT

927.778 TL

Toyota

Corolla 1.5 Vision Benzin Manuel

769.700 TL

Honda

City 1.5L iV-TEC Elegance CVT-Otomatik

423.617 TL

Peugeot

208 PRIME 1.2 Puretech 100 Beygir EAT8

687.590 TL

Skoda

Fabia Elite 1.0 TSI 95 PS

558.278 TL

Skoda

Scala Elite 1.0 TSI 110 PS DSG

680.500 TL

BMW

1 Serisi Sport Line 118i 1.5 140 BG Otomatik

1.046.000 TL

BMW

1 Serisi Sport Line 116d 1.5 116 BG Otomatik

1.089.167 TL