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Depremde Alpargün Apartmanı'nda ölen 96 kişinin yakınları: Bilirkişi seçilen üniversitemize güvenimiz tam

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KAHRAMANMARAŞ merkezli geçen yıl 6 Şubat’taki depremlerde Adana’da yıkılan 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın davasında dosyanın teknik yönü ile incelenmesi için Konya Teknik ?...

Depremde Alpargün Apartmanı'nda ölen 96 kişinin yakınları: Bilirkişi seçilen üniversitemize güvenimiz tam mask
Depremde Alpargün Apartmanı'nda ölen 96 kişinin yakınları: Bilirkişi seçilen üniversitemize güvenimiz tam
Depremde Alpargün Apartmanı'nda ölen 96 kişinin yakınları: Bilirkişi seçilen üniversitemize güvenimiz tam
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KAHRAMANMARAŞ merkezli geçen yıl 6 Şubat’taki depremlerde Adana’da yıkılan 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın davasında dosyanın teknik yönü ile incelenmesi için Konya Teknik Üniversitesi bilirkişi seçildi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde üniversite önünde bir araya gelen ölenlerin yakınları, üniversiteye güvenlerinin tam olduğunu, davada çıkacak kararın depremin yalnızca kader değil, ihmali olanların cezasız kalmayacağının bir kültür haline geldiği ülke inşasına katkı olacağına inandıklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli ilk depremde, Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki 14 katlı, 28 daireli Alpargün Apartmanı da yıkıldı. Kurtarma çalışmalarının günlerce sürdüğü binanın enkazında, 96 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Binaya ilişkin soruşturma başlatılırken, KKTC'ye kaçan apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün yakalandı. Adana'ya getirilen ve gazetecilerin "Yaptığınız binanın çökmesiyle 96 kişi öldü, ne diyeceksiniz?" sorusuna "Mukadderat" diyerek cevap veren Alpargün, tutuklandı.

Hasan Alpargün hakkında Adana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Bir veya birden fazla kişinin taksirle ölümüne sebebiyet verme' suçundan dava açılarak yargılanmasına başlandı. Dosyanın teknik yönü ile incelenmesi için Konya Teknik Üniversitesi bilirkişi seçildi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde üniversite önünde bir araya gelen hayatını kaybedenlerin yakınları, açıklamalarda bulundu. Aynı binada ağabeyi Ekrem Ekinci (43) ile yengesi Gül (38) ve ikiz yeğenleri Başak ve Irmak Ekinci'yi (12) kaybeden avukat Beşir Ekinci, "Dünya işçi bayramını kutlarken biz depremde yakınlarını kaybedenler olarak yine adalet peşindeyiz. Adana’daki enkazının altında kaldığımız Hasan Alpargün Apartmanı davasında dosyanın teknik yönü ile incelenmesi için ülkemizin güzide üniversitelerinden olan Konya Üniversitesi mahkeme tarafından bilirkişi olarak seçilmiştir. Yakınlarını kaybeden aileler olarak bağımsız, tarafsız ve bilimden yana olan üniversitemize güvenimiz tamdır. Bugün dosyamızda bilirkişi olarak mahkemeye teknik inceleme yapacak bilim insanlarımız aslında ülkemizin depremde ölmenin yalnızca kader olmadığını, yapı sahibinin ve idari denetmenlerin sorumluluğunu ortaya koyacağı tespitler ile Adana’da yüz binlerce bina varken neden 11 binanın yıkıldığını ve bunda kullanılan kum, çimento ve demir gibi malzemelerin kalitesi ve bina yapım tekniği açısından bilimsel yöntemlerden nasıl uzaklaşıldığının tespitini yapacağından kuşkumuz yoktur. Bizim davamızın peşini bırakmamamızın tek amacı Hasan Alpargün'ün cezalandırması değildir. Bu davadan çıkacak örnek karar ile ülkemize bir miras bırakmayı, depremin yalnızca kader değil, ihmali olanların cezasız kalmayacağının bir kültür haline geldiği ülke inşasına bir katkı olacağına inanıyoruz" dedi.

01 May 2024 - 18:03 DHA Konya- Gündem

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