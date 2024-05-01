İnşaatta korkunç kaza! Demirler işçilerin üstüne düştü

Perde beton duvarın yapımı sırasında kullanılan demirler, rüzgarın etkisiyle devrildi. Bu sırada orada çalışma yapan I.Ö. A.K. ve M.C. demirlerin altında kaldı; bir işçi ise savrulan parçalardan yaralandı.

YARALILARDAN 3'Ü AĞIR

Ağır yaralanan I. Ö., A.K. ve M.C mesai arkadaşlarının da yardımıyla demir yığınının altından ekipler tarafından çıkarıldı. Yaralı 4 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA