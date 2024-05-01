Soğan başağı toplamaya giden yaşlı kadını köpekler parçalayarak öldürdü

Adana'da Şerife Arısan'ın (72), soğan başaklarını toplamak için gittiği tarlada cansız bedeni bulundu.
Olay, sabah saatlerinde İmamoğlu ilçesi Ayvalı köyünde meydana geldi. Köydeki tarlada hasadın ardından kalan soğan başakları, köylüler tarafından toplanmaya başlandı. Köylülerden Şerife Arısan da sabah erken saatlerde başak toplamaya gitti. Bir süre sonra tarlanın sahibi, Arısan'ın cesedini buldu. Tarla sahibinin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemelerinin ardından Şerife Arısan'ın cesedi, adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı. Arısan'ın kesin ölüm sebebi, otopsiyle belirlenecek.
KÖYLÜLER: KÖPEKLER SALDIRDI
Adana'da soğan başaklarını toplamak için gittiği tarlada cansız bedeni bulunan Şerife Arısan (72) ile aynı köyde yaşayanlar, kadının başıboş köpeklerin saldırısında hayatını kaybettiğini ileri sürdü. Adli tıp kurumu morgunda otopsisi yapılan Arısan'ın, köpek sürüsü tarafından saldırıya uğradıktan sonra beden bütünlüğünün bozulduğu da kaydedildi. Ailesi, cenazeyi Ayvalı köyünde toprağa vereceklerini belirtti. Arısan'ın ölümüne ilişkin adli tıp raporu bekleniyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.