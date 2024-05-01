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Bakan Uraloğlu: Bolu Dağı Tüneli 67 metre uzatılacak

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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli'nin heyelanlara karşı güçlendirilmesine yönelik 2'nci etap çalışmalarının temmuz ayında başlayacağını belirterek, tünelin toplam...

Bakan Uraloğlu: Bolu Dağı Tüneli 67 metre uzatılacak mask
Bakan Uraloğlu: Bolu Dağı Tüneli 67 metre uzatılacak
Bakan Uraloğlu: Bolu Dağı Tüneli 67 metre uzatılacak
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli'nin heyelanlara karşı güçlendirilmesine yönelik 2'nci etap çalışmalarının temmuz ayında başlayacağını belirterek, tünelin toplam 67 metre uzatılacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamayla, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul-Ankara istikametinde 2 Nisan 2022'de meydana gelen heyelanın ardından yaşanabilecek benzer durumların önlenmesi amacıyla tünel giriş yapısının betonarme temel üzerine çelik konstrüksiyon imalatıyla uzatılmasının projelendirildiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, açıklamasında, "Bu doğrultuda yapılan çalışma kapsamında Bolu Dağı Tüneli'nin her iki tüpünde portal uzatma çalışması yapılması planlandı. Projede bir tüpün 90 metre, diğer tüpün ise 67 metre uzatılması ile viyadüklerde 9 adet çelik genleşme derzi değişimi yer almaktadır" dedi.

'TÜNEL UZUNLUĞU 3 BİN 115 METREYE ÇIKTI'

Çalışmaların 1'inci etabı kapsamında, Ankara yönünde tünel girişinin çelik konstrüksiyon, her biri 7 milimetre kalınlığında olan çift plakalı koruge çelik yapı olarak ve 370 ton çelik kullanılarak 90 metre uzatıldığını aktaran Bakan Uraloğlu, "Böylelikle tünelin toplam uzunluğunu 3 bin 25 metreden 3 bin 115 metreye çıkardık. Yapılan bu çalışmayla söz konusu kesimde meydana gelebilecek bir heyelanın trafik güvenliği açısından tehlike oluşturmamasını hedefledik" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, 3 viyadükte depreme karşı özel tasarlanmış sigorta kutulu 5 adet çelik genleşme derzi değişimi yapıldığını kaydederek, trafiğe kapatılan kesimde ağır yük şeridindeki tekerlek izi oturmalarının giderilmesi amacıyla 3,2 kilometre üstyapı onarım çalışması, 3 kilometrelik kesimde de refüjdeki beton bariyerlerin yenilenerek 7 Kasım 2023'te otoyolun trafiğe açıldığını anlattı.

'2'NCİ ETAP ÇALIŞMALAR TEMMUZ'DA BAŞLIYOR'

Bakan Uraloğlu, çalışmaların 2'nci etabı kapsamında, Bolu Dağı geçişinin Kaynaşlı-Abant kavşakları arasında kalan ve Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan 23 kilometrelik kesimin İstanbul istikametinin temmuz ayında trafiğe kapatılarak çalışmalara başlanacağını aktardı. D-100 üzerindeki heyelan çalışmalarına bağlı olarak tarihin değişkenlik gösterebileceğini ifade eden Bakan Uraloğlu, söz konusu istikamette trafiğin Abant kavşağından D-100 devlet yoluna aktarılacağını bildirdi. Bakan Uraloğlu, sürücülerin otoyola Kaynaşlı kavşağından tekrar katılabileceklerini bildirerek, tünel portalının İstanbul yönü tünel çıkışının, çelik konstrüksiyon her biri 7 milimetre kalınlığında olan çift plakalı koruge çelik yapı olarak ve 300 ton çelik kullanılarak 67 metre uzatılacağının da bilgisini paylaştı.

'ÇALIŞMALARIN 50 GÜN SÜRMESİ PLANLANMAKTA'

Bakan Uraloğlu, ayrıca "Her iki tüp üzerine mühendislik dolgusu yapılarak çalışmalar tamamlanacaktır. Yapılacak bu çalışmayla söz konusu kesimde meydana gelebilecek bir heyelanın trafik güvenliği açısından tehlike oluşturmamasını hedefledik. Viyadük-1 ve Viyadük-4'te depreme karşı özel tasarlanmış sigorta kutulu 4 adet çelik genleşme derzi değişimi yapacağız. Ayrıca, trafiğe kapatılan kesimde refüjdeki beton bariyerler yenilenecek. Ankara ve İstanbul arasında ulaşımı sağlayan bu önemli güzergahı bakanlık olarak ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda güçlendiriyor ve yeniliyoruz. Söz konusu çalışmaların yaklaşık 50 gün sürmesi planlanmakta olup otoyol trafiğe açıldıktan sonra mühendislik dolgusu ve gabion yapısının tamamlanması için şerit daraltmaları olabilecektir" açıklamasında bulundu.

01 May 2024 - 17:41 DHA Ankara- Gündem

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