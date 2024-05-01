Marketin önündeki yılanı itfaiyeciler yakaladı

ARTVİN'de marketin önünde bulunan su paletlerinin altındaki engerek cinsi yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanıp, doğaya bırakıldı.
Yusufeli ilçesi merkezi Kaçkar Mahallesi'ndeki bir marketin önünde bulunan su paletlerinin altındaki yılanı fark eden çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, yılanı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık 1 metre uzunluğundaki engerek cinsi yılanı, yarım saatlik çalışma sonucu yakaladı. Yılanın yakalanma anları cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Ekipler, yılanı, yerleşim yerlerinin dışına, ormana götürüp doğaya bıraktı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.