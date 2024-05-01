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İzmir’de 1 Mayıs, Gündoğdu Meydanı'nda kutlandı

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İZMİR'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Gündoğdu Meydanı'nda kutlandı.1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bu yıl da Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda ku...

İzmir’de 1 Mayıs, Gündoğdu Meydanı'nda kutlandı mask
İzmir’de 1 Mayıs, Gündoğdu Meydanı'nda kutlandı
İzmir’de 1 Mayıs, Gündoğdu Meydanı'nda kutlandı
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İZMİR'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Gündoğdu Meydanı'nda kutlandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bu yıl da Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda kutlandı. Kutlama alanında geniş güvenlik önlemleri alındı. Gündoğdu Meydanı'nda yapılan kutlamalar sebebiyle Alsancak'a çıkan yolların bazıları ile meydanın çevresi demir bariyerlerle kapatıldı. Kutlamalarda İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 12 bin 500 personel görev yaptı. CHP İzmir İl Başkanlığı, Lozan Meydanı Kültürpark’tan kortej yürüyüşüyle Gündoğdu Meydanı’na ulaştı. Korteje İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yanı sıra CHP İzmir milletvekilleri de katıldı. Kutlamalar kapsamında sendikalar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, siyasi partiler ve vatandaşlar, kortejlerle alana geldi. Kutlama için alana gelenler, üst aramaları yapıldıktan sonra alana giriş yaptı.

‘GELECEK EMEKÇİLERİN ELLERİNDE YÜKSELECEK’

Gündoğdu Meydanı’nda konuşan Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, haksızlığa karşı itirazları Cumhuriyetin ikinci yüzyılında 1 Mayıs meydanlarından başlatacaklarını söyledi.

Türk-İş Ege Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak ise Anayasa'da tanımlanan demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin işler hale gelmesi için mücadele edeceklerini belirterek, “Gelecek, işçi sınıfının ve tüm emekçilerin ellerinde yükselecektir. Bizler sadece işçilerin değil, tüm emekçilerin, kadınların, çocukların ve ötekileştirilen tüm kesimlerin, doğanın ve tüm canlıların haklarını sonuna kadar savunacağız. İnsan onuruna yaraşır koşullarda yaşayabilmek için azim ve kararlılıkla kavgamızı sürdüreceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Moğollar grubu sahne aldı. Meydanda toplanan kalabalık halay çekerek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

01 May 2024 - 17:37 DHA İzmir- Gündem

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