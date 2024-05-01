Evinde fenalaşan zihinsel engelli genç hayatını kaybetti

İddiaya göre, uyuşturucu madde bağımlısı ve bipolar bozukluğu olduğu öğrenilen yüzde 50 zihinsel engelli Serdar Acar, dün evinde fenalaştı. Durumu fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Acar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acar'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.
ARABANIN ÜSTÜNDE YOLCULUK ETMİŞ
Acar'ın 9 gün önce bir hafif ticari araç üzerinde yarı çıplak olarak yolculuk yaptığı ortaya çıktı. O anlar, başka bir aracın sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Öte yandan, Acar'ın sanayi sitesinde bazı otomobillere saldırdığı anların cep telefonu kamerasıyla görüntülendiği de tespit edildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.