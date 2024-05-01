- Gündem

Arap turizmciler, mıhlama yapmak için yarıştı

ABONE OL Google News Sayfamız

RİZE'de turizm sezonu öncesi Katar, Dubai, Suudi Arabistan, Kuveyt'in olduğu Körfez ülkelerinden gelen turizmciler, yöresel lezzetlerden olan mıhlama yapmak için birbirleriyle yarıştı.Kentte turizm s...

Arap turizmciler, mıhlama yapmak için yarıştı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

RİZE'de turizm sezonu öncesi Katar, Dubai, Suudi Arabistan, Kuveyt'in olduğu Körfez ülkelerinden gelen turizmciler, yöresel lezzetlerden olan mıhlama yapmak için birbirleriyle yarıştı.

Kentte turizm sezonu öncesi Körfez ülkelerindeki seyahat acentesi sahipleri, davet üzerine Rize'ye geldi. Şehirdeki turizmcilerle birlikte şehrin güzellikleri tanıtılan yabancı misafirlere Çay Çarşısı'ndaki restoranda yöresel lezzetler tattırıldı. Ardından grupta Rize'nin yöresel lezzetlerinden olan mıhlama yarışması düzenlendi. Ayrı 2 grupta 8 kişinin katıldığı yarışmaları, yine Körfez ülkelerinden gelen turizmcilerden oluşan jüri değerlendirdi. En iyi mıhlamayı yapmak için önlüklerini giyen turizmciler, şeflerin yönlendirmeleriyle yarışı tamamladı. Yarışma sonunda katılımcılara yöresel hediyeler de verildi.

İşletmeci Süleyman Tarakçı, "Buraya gelen misafirlerin geriye döndüklerinde akıllarında bir şeyler kalması için etkinlikler yaparak, onlara deneyim yaşatmak istiyoruz. Bugün de mıhlama yaparak onlara bu deneyimi yaşattık. Misafirlerin elleri yatkındı. Gayet başarılı bir yarış oldu" dedi.

01 May 2024 - 17:33 DHA Rize- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Özel ve İmamoğlu sokağa çıktı! İşte 1 Mayıs açıklaması... mask
Özel ve İmamoğlu sokağa çıktı! İşte 1 Mayıs açıklaması...
Taksim'e 1 Mayıs ablukası: Polis, Unkapanı kemerlerini kapattı mask
Taksim'e 1 Mayıs ablukası: Polis, Unkapanı kemerlerini kapattı
İliç'teki faciada şok detay! Felaket 3 ay önceden başlamış mask
İliç'teki faciada şok detay! Felaket 3 ay önceden başlamış
Miras kavgası can aldı mask
Miras kavgası can aldı
Taksim'e çıkan yollar trafiğe kapatıldı! CHP 'biz geleceğiz' demişti mask
Taksim'e çıkan yollar trafiğe kapatıldı! CHP 'biz geleceğiz' demişti
Bakan Işıkhan: Taksim Meydanı kitlesel eylemlere açık değil, art niyetli marjinal gruplara açık değil mask
Bakan Işıkhan: Taksim Meydanı kitlesel eylemlere açık değil, art niyetli marjinal gruplara açık değil
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber