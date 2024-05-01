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Yüksekovalı kadınların baharda 'ot' mesaisi

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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kadınlar, bahar mevsimi ile sarı çiçekler açan ovada, peynir ve çeşitli yemek yapımında kullanılan otları toplamaya başladı. Yüksekova'da ovalar, uzun geçen kı...

Yüksekovalı kadınların baharda 'ot' mesaisi mask
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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kadınlar, bahar mevsimi ile sarı çiçekler açan ovada, peynir ve çeşitli yemek yapımında kullanılan otları toplamaya başladı.

Yüksekova'da ovalar, uzun geçen kış mevsiminin ardından baharın gelmesiyle canlandı. İlçe merkezinin çevresindeki düz ovanın yeşil örtüsü, baharla birlikte boy vermeye başlayan sarı çiçekler ve 4 bin 200 rakımlı Cilo Dağları'ndaki beyaz kar örtüsüyle güzel manzaralar oluşturdu. Fotoğrafçıların da ilgi odağı haline gelen ovada kadınların da ot toplama mesaisi başladı. Kadınlar, yemek ve peynir yapımında kullanılan mendi ve sirik adlı pancar otlarını topladı.

Pancar toplayan kadınlardan 1 çocuk annesi Safiye Altındaş, "Her yıl mayıs ayın ilk haftasında ovamızda kendiliğinde yetişen doğal bitkileri toplayıp, yemeklerde ve peynirlerde kullanıyoruz. Kadınlarla beraber etrafı karlarla kaplı yemyeşil ova içinde kendiliğinden oluşan sirik pancarı topluyorum. Aslen Azerbaycanlıyım ve 8 yıldır burada yaşıyorum. Bu güzel manzarayla birlikte ot topluyoruz" diye konuştu.

01 May 2024 - 17:32 DHA Hakkari- Gündem

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