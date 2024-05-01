Ankara'da yağmur altında 1 Mayıs kutlaması

ANKARA'da '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü', Atatürk Kültür Merkezi önünden Tandoğan Meydanı'na yağmur altında yapılan yürüyüş ve mitingle kutlandı.
Başkent'te '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' etkinlikleri kapsamında, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Ankara Dişhekimleri Odası'ndan oluşan tertip komitesinin öncülüğünde kortej yürüyüşü ve miting düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi önünden başlayan yürüyüşe katılanlar, güvenlik kontrolleri kapsamında üst aramasından geçirildi. Yağmura rağmen yürüyüşe katılım yoğun oldu. Sendikalar, dernekler, odalar, siyasi partiler, gençlik örgütlerinin üyeleri, baro üyeleri ve katılımcılar ellerinde bayraklar ve sloganlarla Tandoğan'a yürüdü.
Ellerinde çeşitli dövizler taşıyan gruplar, "Her yer Taksim her yer direniş", "Bu daha başlangıç mücadeleye devam", "Hak, adalet, özgürlük", "Sermaye toprağa, emek iktidara" sloganları attı. Sendikaların temsilcilerinin konuşmalarının ardından konserler ve çeşitli gösteriler yapıldı. Kutlamalar yaklaşık 3 saat sürdü.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.