HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: Alanların kutsallığı değil, terleyen alınların kutsallığını göstermek için buradayız

KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde HAK-İŞ tarafından düzenlenen mitingde konuşan Genel Başkan Mahmut Arslan, “Alanların kutsallığı değil, terleyen alınların kutsallığını göstermek için buradayız. 12 Eylül tuzağının kurulduğu, 1977 1 Mayıs’ında, İstanbul Taksim Meydanı’nda yaşanan katliamın failleri bulunsun, bir daha faili meçhuller yaşanmasın diye buradayız” dedi.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü Kocaeli’nin İzmit ilçesinde düzenlediği mitingle kutladı. Mitinge, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, konfederasyona bağlı sendikaların temsilcileri ile üyeler ve Filistin İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Sendikası Genel Sekreteri Abdulhadi Abutaha katıldı. Mitingde sendikal örgütlenmeler ve vergi oranları ile ilgili açıklamalarda bulunulurken, Filistin’e destek mesajları da verildi.

‘BİR KEZ DAHA İSYAN EDİYORUZ’

1 Mayıs’ı kutlayarak sözlerine başlayan Arslan, “HAK-İŞ olarak, bizim ülkemize, bölgemize ve küremize borcumuz olduğunu ilan ediyoruz. Biz, tüm dünyadaki mazlum ve mağdurların gözyaşı, dili ve vicdanı olmak zorundayız. Onun için savaşın acılarını yaşayanlara, iklim değişikliği, açlık ve yoksulluğun pençesinde çırpınanlara, mültecilere, göçmenlere merhamet elimizi uzatıyoruz. Filistin’de, Gazze’de, Kudüs’te, Yemen’de, Mısır’da, Suriye’de, Arakan’da, Doğu Türkistan’da, Afganistan’da ve dünyanın neresinde olursa olsun yapılan zulüm, soykırım ve vahşete karşı bir kez daha isyan ediyoruz. Dünyanın tüm mazlum ve mağdurları için barış, özgürlük, demokrasi ve adalet talebimizi güçlü bir şekilde haykırıyoruz” dedi.

‘BAĞIMSIZ, ÖZGÜR FİLİSTİN DEVLETİ KURULANA KADAR MÜCADELEMİZ SÜRECEK’

“HAK-İŞ olarak, Siyonistlerin Filistin halkına yönelik artık sistematik bir hale gelen ve her gün dozunu artırarak devam eden soykırımı lanetlemek için buradayız” diyen Arslan, “Çünkü Filistin, Kudüs bizim davamızdır. Kudüs, Aksa bizim kutsalımızdır. HAK-İŞ olarak, bütün imkanlarımızla Kudüs’e sahip çıkmaya, Filistinli kardeşlerimizle birlikte olmaya devam edeceğiz. Başkenti Kudüs olan bağımsız, özgür Filistin devleti kurulana kadar mücadelemiz ve desteğimiz devam edecektir” ifadelerini kullandı.

‘BİR DAHA FAİLİ MEÇHULLER YAŞANMASIN DİYE BURADAYIZ’

Emekçilerin hak ve çıkarları için yoğun bir mücadele yürüttüklerini belirten Genel Başkan Arslan, “Alanların kutsallığı değil, terleyen alınların kutsallığını göstermek için buradayız. 12 Eylül tuzağının kurulduğu, 1977 1 Mayıs’ında, İstanbul Taksim Meydanı’nda yaşanan katliamın failleri bulunsun, bir daha faili meçhuller yaşanmasın diye buradayız. 1 Mayıs, işçi iradesinin ve insan olma onurunun yükseldiği gündür. Biz 1 Mayıs’ta rengimizle, sesimizle, nefesimizle, emeğimizle Türkiye’yi bir halı gibi dokuyoruz” dedi.

‘VERGİDE ADALET SAĞLANSIN’

İşçiler için taleplerini sıralayan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, şöyle devam etti:

“Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Toplu pazarlık kapsamının genişletilmesini, sendikal hak ve özgürlüklerin daha ileriye taşınmasını, sendikalara üye olduğu için işçilerin işten atılmalarının son bulmasını istiyoruz. Bugün, bu alanda ücretler üzerindeki ağır vergi yüküne bir kez daha ‘Hayır’ diyoruz. Vergide adalet sağlansın, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınsın istiyoruz. Belediyeler, belediyelere bağlı kuruluşlar ve belediye şirketlerinde çalışanların da enflasyon farkı, ilave artışlar ve iyileştirmelerden istisnasız olarak yararlanmasını istiyoruz. Ev işçileri ve bakım işçilerinin iş kanunu kapsamına alınarak sendikal haklarının sağlanmasını istiyoruz. Ülkemizin bugünü ve geleceği için, ülkemizin bütünlüğü, insanlarımızın birlik, beraberlik ve kardeşliği için, talep, teklif ve beklentilerimizin karşılanması için alanlardayız.”

‘HERKESİN AKLINI BAŞINA ALMASINI İSTİYORUZ’

31 Mart 2024 seçimleri ile ilgili de konuşan Arslan, “HAK-İŞ her zaman milli iradeden yana olmuştur. Seçimlerin ardından kimi belediyelerde üyemiz çalışanlara yönelik çeşitli baskılar, sürgünler ve işten çıkarmaların olduğunu biliyoruz. Anayasa’nın 51’inci maddesi gayet açık. Bir şekilde açıklanan sendika özgürlüğünü hiçe sayanlara sesleniyoruz. Hani siz söz vermiştiniz, hiç kimsenin işiyle, aşıyla oynamayacaktınız. Herkesin aklını başına almasını istiyoruz. Herkesin başkanı olacaktınız, verdiğiniz sözün arkasında durun. Baskı gören üyelerimize sesleniyorum. Umutsuz olmayın, mahzun olmayın. HAK-İŞ yüz binlerce üyesiyle sizlerle beraberdir. HAK-İŞ’e güvenmeye devam edin. Gün, geleceğiniz için, ekmeğiniz için birlik olma, mücadele etme günüdür. Hukuk bizden yana, vicdan bizden yana, adalet bizden yana. Bir olacağız. HAK-İŞ ile beraber olacağız, bütün baskı ve zulümlere karşı hakkı ve adaleti hakim kılacağız” dedi.