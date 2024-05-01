Raif Gökhan Ceyhan ile Nazlıcan Erden’in mutlu günü

Beşiktaş Kulübü'nün eski asbaşkanlarından ünlü iş adamı Numan Ceyhan ve eşi Arzu Ceyhan’ın oğlu Raif Gökhan Ceyhan, 2021 Best Model of Türkiye ikincisi manken Nazlıcan Erden ile İstanbul’da dünyaevine girdi.

Arzu-Numan Ceyhan’ın 31 yaşındaki oğlu Raif Gökhan Ceyhan ile 27 yaşındaki 2021 Best Model of Türkiye ikincisi manken Nazlıcan Erden Shangri-La Bosphorus Otel’de dünyaevine girdi. Çiftin nikah törenine sanat ve cemiyet hayatından pek çok isim katıldı. İstanbul Boğazı’ndaki lüks otelde gerçekleşen nikah töreni, çifte özel olarak hazırlanan platformda kıyıldı. Davetliler nikahtan sonra, geceye özel hazırlanan yemekte geç saatlere kadar eğlendi.