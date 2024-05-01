Nevşehir-Aksaray kara yolu sel nedeniyle trafiğe kapandı

NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesindeki kuvvetli sağanak ve sel nedeniyle Nevşehir-Aksaray kara yolu, göle döndü. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, yol bir süre trafiğe kapandı.
Acıgöl ilçesinde, öğle saatlerinde başlayan ve bir anda şiddetini artıran sağanak, sele neden oldu. Sel nedeniyle Nevşehir-Aksaray kara yolu göle döndü. Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, yol trafiğe kapandı. Yolun bazı yerlerinde ise çökmeler meydana geldi. Bölge halkı tarafından çekilen görüntülerde ise bir TIR'ın çöken yola düştüğü görüldü. Sel nedeniyle kapanan Nevşehir-Aksaray yolu, Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.