Kırmızı ışıkta geçti, yayalara ve ağaca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Mersin’de kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen otomobil, önce yayalara, ardından ağaca çarpıp alev aldı. Kazada yayalardan Sultan Sedef (32) yaşamını yitirdi, sürücü ile birlikte 3 kişi ise yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Demirtaş Kavşağı’nda meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen A.D. idaresindeki 33 ARD 405 plakalı otomobil önce 3 yayaya, ardından da ağaca çarptı. Ağaç devrilirken, otomobil ise alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yayalardan Sultan Sedef’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Devrilen ağacın altında kalan yayalardan biri, ekipler tarafından çıkarıldı. Yaralanan 2 yaya ile otomobil sürücüsü, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.