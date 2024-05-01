Korkunç kaza! Otomobil, bebek arabasına çarptı

Ömer Ç.’nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki S.K.’ye ait otomobile, daha sonra ise babası O.K.’nin gezmeye çıkardığı 2 yaşındaki erkek bebek K.K.'nin içinde bulunduğu bebek arabasına çarptı. Otomobilin çarpmasının ardından devrilen arabadaki bebek ağır yaralandı.
BEBEK YARALANDI
Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bebek, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından alarak hastaneye kaldırıldı. Bebeğin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Ömer Ç. polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.