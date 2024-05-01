01 May 2024 - 16:55- Magazin G:

Oyuncu Çiçek Dilligil'in çocuğu cinsiyet değiştirdi

ABONE OL Google News Sayfamız

Dilek Taşı dizisinde rol alan oyuncu Çiçek Dilligil'in oğlunun cinsiyet değiştirdiği öğrenildi.

Oyuncu Çiçek Dilligil'in çocuğu cinsiyet değiştirdi mask
Oyuncu Çiçek Dilligil'in çocuğu cinsiyet değiştirdi
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kaygısızlar, Çılgın Bediş, Kuzenlerim, Nefes Nefese, Tövbeler Olsun ve Dilek Taşı gibi birçok başarılı projede yer alan Çiçek Dilligil oğluyla gündem oldu.

Çiçek Dilligil ve müzisyen Bora Öztoprak'ın 1997 yılında dünyaya gelen oğulları Ardahan Öztoprak eğitimi için Amerika'ya gitmişti. Amerika'da yaşayan Ardahan Öztoprak'ın kadın kimliğine yöneldiği ortaya çıktı.

Oyuncu Çiçek Dilligil'in çocuğu cinsiyet değiştirdi

Çiçek Dilligil'in oğlu Ardahan Toprak ismini Ayda olarak değiştirdi ve fiziksel görüntüsünde değişikliğe uğradı.

Oyuncu Çiçek Dilligil'in çocuğu cinsiyet değiştirdi

'ADI ARTIK AYDA...'

Gazeteci Seyhan Erdağ, konuyla ilgili Ardahan'ın annesi, usta oyuncu Çiçek Dilligil ile konuştu. Dilligil: "26 yaşında artık bir birey. Çocuğumuzun yanındayız; aile olarak onun yanındayız. Adı artık Ayda. Uzun da bir süreç içerisinde, bu sabah uyandım hadi diye bir süreç değil... Heves ve marjinal bir durum da değil. Amerika'da yaşıyor biliyorsun; önemli kliniklerden de destek alıyor" dedi.

Kaynak: MYNET

# Çiçek Dilligil, oyuncu, aile, Bir, Yer, Gelen, ilgili

01 May 2024 - 16:55 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Survivor'da son eleme adayı belli oldu: Acun'dan sıra dışı tepki mask
Survivor'da son eleme adayı belli oldu: Acun'dan sıra dışı tepki
Yiğit'in Survivor itirafları olay oldu: Bakın neden elenmiş mask
Yiğit'in Survivor itirafları olay oldu: Bakın neden elenmiş
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti mask
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Acun Ilıcalı satın alacağı takımı açıkladı: En doğru proje mask
Acun Ilıcalı satın alacağı takımı açıkladı: En doğru proje
Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy küs mü? Kıvanç'tan açıklama mask
Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy küs mü? Kıvanç'tan açıklama
Hadise ile Lucas Torreira aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi mask
Hadise ile Lucas Torreira aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber