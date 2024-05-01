Oyuncu Çiçek Dilligil'in çocuğu cinsiyet değiştirdi

Kaygısızlar, Çılgın Bediş, Kuzenlerim, Nefes Nefese, Tövbeler Olsun ve Dilek Taşı gibi birçok başarılı projede yer alan Çiçek Dilligil oğluyla gündem oldu.

Çiçek Dilligil ve müzisyen Bora Öztoprak'ın 1997 yılında dünyaya gelen oğulları Ardahan Öztoprak eğitimi için Amerika'ya gitmişti. Amerika'da yaşayan Ardahan Öztoprak'ın kadın kimliğine yöneldiği ortaya çıktı.

Çiçek Dilligil'in oğlu Ardahan Toprak ismini Ayda olarak değiştirdi ve fiziksel görüntüsünde değişikliğe uğradı.

'ADI ARTIK AYDA...'

Gazeteci Seyhan Erdağ, konuyla ilgili Ardahan'ın annesi, usta oyuncu Çiçek Dilligil ile konuştu. Dilligil: "26 yaşında artık bir birey. Çocuğumuzun yanındayız; aile olarak onun yanındayız. Adı artık Ayda. Uzun da bir süreç içerisinde, bu sabah uyandım hadi diye bir süreç değil... Heves ve marjinal bir durum da değil. Amerika'da yaşıyor biliyorsun; önemli kliniklerden de destek alıyor" dedi.

Kaynak: MYNET