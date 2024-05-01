Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber: Bedeli ağır oluyor

Bedelli askerlik yapacaklara Temmuz zammı şoku geldi. Bu yılın başında bedelli askerlik ücreti 182.608 TL olarak belirlenmişti. Ancak Temmuz ayında, yeni memur maaş katsayısıyla birlikte bu miktarın artması bekleniyor.

2011'de yürürlüğe giren bedelli askerlik uygulaması, o dönem için 30 bin TL olarak açıklanmıştı.

Ancak 2014'te bu miktar 18 bin TL'ye düşürülmüştü.

2023 yılında ise bedelli askerlik ücreti, yılın ilk yarısında 104.084,16 TL olarak belirlenmiş, ardından Temmuz ayındaki zam ile 122.351,04 TL'ye yükseltilmişti.



Ancak 2024 yılında, güncel olarak 182.608 TL olarak belirlenen bedelli askerlik ücretine enflasyon zammı eklendi. Enflasyon tahminlerine göre artış yüzde 20.02 olursa, bedelli askerlik isteyen gençlerin ödemesi gereken miktar 219.167 TL'ye yükselecek. Yani, 6 ay içinde bedelli askerlik için ödenecek tutar 36.558 TL artmış olacak.