Antalya'da feci olay! Evde yangın çıktı: 1 ölü

Antalya'nın Kepez ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
Habipler Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Alevleri yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından söndüren itfaiye ekipleri, evde 1 kişinin cesediyle karşılaştı.
Polis ekipleri cesedin ev sahibi Birol Emeksiz'e (76) ait olduğunu tespit etti.
Yalnız yaşadığı öğrenilen Emeksiz'in cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.