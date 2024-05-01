Mustafa Sandal'dan flaş 1 Mayıs tepkisi! Darısı sınırlarımızın başına

1 Mayıs dolayısıyla Taksim'e çıkan yollar kapatıldı ve Bozdoğan Kemeri'nde polis adeta etten duvar ördü. TOMA ve bariyerlerle yol kesilirken çevredeki keskin nişancılar dikkat çekti.

'DARISI SINIRLARIMIZI BAŞINA'

Kutlama yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı'na ilişkin sanatçı Mustafa Sandal'dan da yorum geldi. Sandal, "Darısı sınırlarımızın başına! Tüm emekçilerimizin bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullanarak Türkiye sınırından geçen mültecilere dikkat çekti.

Sandal'ın paylaştığı resimde ise polislerin adeta etten duvar ördüğü görüldü.

Kaynak: KARAR