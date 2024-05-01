Meteoroloji'den uyardı: Tüm yurtta 4 gün boyunca yağışlar devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Ankara'da hayatı olumsuz etkileyen dün akşam görülen yağışın uç değerlerin yakınında bir yağış olduğunu söyledi. Çelik, "Ekstrem bir yağış değil, hiç görülmeyen yağış değil; ancak ona yakın miktarda bir yağış gerçekleşti diyebiliriz. Bu yağış özellikle şehir merkezinde çeşitli olumsuzluklara sebep oldu" diye konuştu.
YAĞIŞLAR 4 GÜN SÜRECEK
Çelik, hafta başına kadar yağışların süreceği uyarısı yaparak, "Önümüzdeki hafta başına kadar, perşembe günden pazar günü dahil olmak üzere 4 gün boyunca, ülkemizin en güneybatı kesimleri dışında tüm yurtta aralıklarla yağışlar göreceğiz. Perşembe günü bu yağışlar özellikle doğu kesimlerde etkili olacak. Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu bölgesinde bir de Güney Doğu Anadolu bölgesinin doğusunda perşembe günü yağışların etkili olmasını bekliyoruz. Pazartesi günden itibaren ise birkaç gün boyunca batı bölgelerde yağış yok, sadece doğu bölgelerde sağanak yağışlar devam edecek diyebiliriz" ifadelerini kullandı.
ANKARA VE İSTANBUL'DA HAFTA SONU YAĞIŞ VAR
Çelik, Ankara ve İstanbul'da haftasonu havanın yağış geçeceğini belirterek "Ancak Ankara'da özellikle cuma ve cumartesi günü yine sağanak yağış geçişleri görülecek. İstanbul'da da 3 gün boyunca perşembe, cuma ve cumartesi günü aralıklarla çok kuvvetli olmayan sağanak yağış geçişleri bekliyoruz. Hava sıcaklıkları da bu yağışlı sistemle birlikte artık mevsim normallerine yaklaştı. Önümüzdeki yaklaşık bir hafta boyunca önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Çoğunlukla mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek" şöyle konuştu.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.