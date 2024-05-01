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1996-2005 arası SGK’lılar için erken emeklilik! O kişilere EYT şartı yok

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Türkiye’de emeklilik hayali kuran milyonlarca çalışan için erken emeklilik hedefine ulaşmanın yolu, yasalarda belirlenmiş bazı avantajları kullanmaktan geçiyor. Yasal düzenlemeler, çeşitli koşullar altında erken emeklilik imkanı sunuyor ve bu imkanlar doğru kullanıldığında emeklilik sürecini önemli ölçüde hızlandırabiliyor. İşte Türkiye’de erken emeklilik için kullanılabilecek 7 etkili formül ve avantajlar:

1996-2005 arası SGK’lılar için erken emeklilik! O kişilere EYT şartı yok mask
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Çocukların Prim Kazandırdığı Formül:
Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı, erken emeklilik yolunda önemli bir adım sağlıyor. Bu yöntemle, 3 çocuğa kadar borçlanma yapılarak 2160 gün, yani 6 yıl erken emeklilik avantajı elde edilebiliyor. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, çocukların sigortadan önce doğmuş olması gerektiğidir.
Askerlik Borçlanması:
Erkekler için askerlik sürelerinin borçlanılması, emeklilik yaşını geriye çekiyor ve prim kazandırıyor. Sigorta giriş tarihini borçlanılan gün kadar geriye çeken bu yöntem, en az 1 yıl önce emeklilik imkanı sunuyor.
Kısmi Emeklilik:
Kısmi emeklilik olarak bilinen bu yöntemde, 15 yıl ve 3600 gün primi dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Kadınlarda yaş şartı 58, erkeklerde ise 60’tan başlıyor. Bu fırsat, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalılar için geçerli.
Malulen Emeklilik:
İş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler, sağlık raporu alarak malulen emekli olabiliyor. Bu durumda en az 1800 gün prim yeterli oluyor.
Engelliler İçin Vergi İndirimi:
Engelli çalışanlar, en az yüzde 40 engellilik durumunda vergi indirimi alıyor ve yaş şartına bakılmaksızın emeklilik için avantajlar elde edebiliyorlar. Bu durumda işe giriş tarihlerine göre 15 yıl 3600 günden başlayarak emeklilik süresi 18 yıla kadar uzayabiliyor.
Yıpranma Payı:
Ağır işlerde çalışanlar, meslekleri gereği yıpranma riski altında bulunuyorlar. Bu durumda, sigortalılık sürelerine belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekilerek emeklilik imkanına kavuşabiliyorlar.
Anneye Özel Prim Avantajı:
Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu olan anneler, prim avantajı ile erken emeklilik imkanından yararlanabiliyorlar. 1 Ekim 2008 sonrası primlerinin dörtte biri toplam primlerine ekleniyor ve bu süre emeklilik yaş şartından düşülüyor.
Erken emeklilik hedefi olanlar için Türkiye’deki emeklilik yasalarının sunduğu avantajlar, doğru kullanıldığında emeklilik planlarını önemli ölçüde hızlandırabilir. Ancak bu formüllerin kişisel durumlarla uygunluğunun dikkate alınması, sağlıklı bir emeklilik planlaması için önemlidir.

# Bir, türkiye, ekim, yüzde

01 May 2024 - 15:37 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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