Kırmızı ışıkta geçen otomobil ölüm saçtı

Kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen A.D. idaresindeki otomobil önce 3 yayaya, ardından da ağaca çarptı. Ağaç devrilirken, otomobil ise alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

1 YAYA HAYATINI KAYBETTİ; 3 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yayalardan Sultan Sedef’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Devrilen ağacın altında kalan yayalardan biri, ekipler tarafından çıkarıldı. Yaralanan 2 yaya ile otomobil sürücüsü, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: DHA