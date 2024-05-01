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Survivor'da Furkan'ın sinir krizi geçirdiği anlar

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Survivor All Star'daki heyecan dolu mücadele, bayrak yarışıyla devam etti. Bu zorlu yarışta dokunulmazlık ödülünü Mavi Takım kazandı. Bununla birlikte, Kırmızı Takım'dan yeni bir eleme adayı belirlendi. Ancak oyun sırasında eli sakatlanan Furkan'ın sinir krizi geçirmesi, dikkatleri üzerine çekti. İşte Survivor All Star'da yaşananlar ve merak edilen tüm ayrıntılar...

Survivor'da Furkan'ın sinir krizi geçirdiği anlar mask
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Survivor'da heyecan dorukta. Mavi Takım'ın dokunulmazlık oyununu kazandığı haftada, takım arkadaşları Furkan ve Batuhan arasında tartışma yaşandı.

Kırmızı Takım'da ise eleme adayı oylaması sonucunda son aday belirlendi. Bu adaylar, daha önce belirlenen Yasin, Batuhan ve Yunus Emre'ye eklendi.

Mavi Takım, Survivor'daki çekişmeli mücadeleyi son anda kazanmayı başardı.

Bayrak yarışında 12-11 puanla Kırmızı Takım'ı yenen Mavi Takım, rahat bir nefes aldı. Kırmızı Takım'da ise bir kişi daha eleme adayı olarak belirlendi.

Furkan, Hilmi Cem ile birlikte oyunu oynadı ancak son anda oyunu rakibine kaptırdı ve sinir krizi geçirdi.

Eli sakat olduğu için oyuna çıkmak istemeyen Furkan'a, Batuhan da 'Benim de düellom var, sen çık' dedi. Sakatlığına rağmen oyunu oynayan ve kaybeden Furkan, sinirlerine hakim olamadı ve elindeki suluğu fırlattı.

Furkan, "Beni çıkardığınız için gerçekten sağ olun. Elim ağrıyor diyorum şişik, biri beni göğüslesin ya, canım yana yana oyun oynuyorum" şeklinde konuştu.

Batuhan'ın 'düellom var' diyerek oyuna çıkmamasına Yasin, "Bizene senin düellondan ya? Düellom var da ne demek? Mevzu Furkan değil mevzu takım" şeklinde tepki gösterdi.

Kırmızı Takım'da yapılan oylamada Sercan, 4 oy alarak son eleme adayı oldu. Bu durum, düelloda Yunus Emre ile Sercan'ın ve Yasin ile Batuhan'ın karşı karşıya gelmesine neden oldu.

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01 May 2024 - 15:25 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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