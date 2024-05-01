Eylemciler polise damacana ile vurdu

Grup barikatı aşmaya çalışırken, polis biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti. Arbede sırasında iki kişinin polise damacana ile vurduğu görüldü.
Saraçhane'deki toplanma alanından Taksim'e doğru yürümek isteyen bir gruplar, Unkapanı'ndaki Bozdoğan su kemerleri altında polisle karşı karşıya geldi. Saraçhane'de buluşan diğer gruplardan bazıları ise tarihi Bozdoğan su kemerindeki çevik kuvvet ekipleri ve TOMA'lara doğru saat 12.00 civarında yürüyüşe geçti. Grup içerisindeki bazı kişiler barikatı aşmaya çalışırken, polis biber gazı ve plastik mermi müdahale etti. Polis, grubun dağılması için gruba müdahalede bulundu, grup zaman zaman taşla karşılık verdi. Polis ekipleriyle grup üyeleri arasında yaşanan arbede sırasında bir kişinin polise damacana ile vurduğu görüldü. Polisin yaptığı müdahalenin ardından grup Aksaray Meydanı’na doğru dağıtıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.