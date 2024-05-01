Trafiği durdurup twerk yapmaya başladı: Burası İstanbul

İstanbul'da akan bir trafikte kaydedilen görüntüler seyir halindeki araç sürücülerini şaşırtan anlara sahne oldu.
Görüntülerde bir kadın aracından bornozla inerek çevresindekilere aldırış etmeden yürümeye başladı. Araçların önüne geçen kadın bir anda twerk yapmaya başladı. O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.
Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Etkileşim için ne yapacaklarını şaşırdılar" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "TikTok u kapatın güzelim kızlar kendini mahvediyor hepsi varoş oldu" yorumunu yaptı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.