- Kültür-Sanat

Özel aşçılar mutfağa girdi

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Alanya Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi üyesi özel bireyler, Engelsiz Mutfak Atölyesi çalışması kapsamında Oba Kız Öğrenci Yurdu mutfağında öğle yemeği menüsü hazırladı

Özel aşçılar mutfağa girdi mask
Özel aşçılar mutfağa girdi
Özel aşçılar mutfağa girdi
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ALANYA Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi, özel bireylerin yanında olmaya devam ediyor. Merkez bünyesindeki diyetisyenlik biriminin çalışması olan Engelsiz Mutfak Atölyesi’nde, özel bireyler gruplar halinde yemek yaparak, hem eğleniyor hem de öğreniyorlar. Etkinlikle, el becerilerini geliştirmek, beslenmelerini yapmak, besinleri yıkama ve doğrama becerilerini arttırmak, yemek hazırlama aşamasında düşünme ile görsel algılarını pekiştirmek, grup çalışmaları, ortak yemek hazırlama süreçleri, sosyal becerilerini geliştirmek, yeni arkadaşlıklar kurmalarını sağlamak, farklı tarifler deneme ve öz güveni artırmak amaçlanıyor. Alanya Belediyesi Diyetisyeni Şule Yavuz Demir gözetiminde Belediye Oba Kız Öğrenci Yurdu mutfağında gerçekleşen programda, beyaz önlük ve eldivenlerini giyip, bonelerini takan özel bireyler, makarnayla patates salatasından oluşan bir menü yaptılar. Hep birlikte keyifli saatler yaşayan öğrenciler, hazırladıkları yemeklerin tadına baktı. Ekip çalışmasıyla titizlikle pişirdikleri lezzetli yemekleri sunmanın mutluluğu gözlerinden okunan özel aşçılar, güzel bir gün geçirdiler.

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01 May 2024 - 14:08 - Kültür-Sanat

Mahreç  Haber Merkezi

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