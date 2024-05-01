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Survivor'da son eleme adayı belli oldu: Acun'dan sıra dışı tepki

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Yasin Obuz, Batuhan Karacakaya ve Yunus Emre'nin eleme adayı olduğu Survivor'da haftanın dördüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Heyecanlı anlara sahne olan oyunda gülen taraf mavi takım oldu. Kırmızı takım yarışmacıları konseyde aralarından bir kişiyi eleme potasına soktu. Acun Ilıcalı, Survivor'da haftanın 4. eleme adayını açıkladı.

Survivor'da son eleme adayı belli oldu: Acun'dan sıra dışı tepki mask
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Dünyanın en zor yarışması Survivor All Star’da yarışmacıların sayıları giderek azalıyor. Bu durum dokunulmazlık oyununun önemini iyice anlamalarını sağlarken diğer yandan da stres olmalarına yol açıyor.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA SON TUR GALİBİYETİ BELİRLEDİ

Yasin Obuz, Batuhan Karacakaya ile Yunus Emre'nin eleme adayı olduğu Survivor’da mavi ve kırmızı takım yarışmacıları; haftanın dördüncü dokunulmazlık oyunu için kozlarını paylaştı. İki takımın berabere kaldığı yarışta son tur galibiyeti belirledi. Haftanın dördüncü dokunulmazlık oyununu kazanan taraf 12 – 11 skorla mavi takım oldu.

ACUN ILICALI, SURVIVOR’A DAİR DİKKAT ÇEKEN BİR AÇIKLAMA YAPTI

Acun Ilıcalı, “Survivor All Star’da yeni bir ada konseyine hoş geldiniz arkadaşlar” diyerek mavi ve kırmızı takım yarışmacılarını ağırladı. Ünlü televizyoncu Survivor’a ilişkin dikkat çeken bir ayrıntıyı paylaştı. Acun Ilıcalı, “Survivor’a veda eden son 5 yarışmacı mavi takımdan oldu” dedi.

SURVIVOR’DA HAFTANIN 4. ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Ünlü televizyoncunun bu açıklaması sonrası kırmızı takım yarışmacıları aralarından bir kişinin eleme adayı olması için oylarını kullandı. Acun Ilıcalı verilen oyları saydı. Survivor'da haftanın 4. eleme adayı Sercan Yıldırım oldu.

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01 May 2024 - 14:01 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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