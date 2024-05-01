Yiğit'in Survivor itirafları olay oldu: Bakın neden elenmiş

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması bu sezon All Star konseptiyle izleyici karşısına çıktı. Yarışmada kıyasıya mücadele devame derken, geçtiğimiz haftalarda beklenmedik bir eleme yaşanmıştı. 2021'de büyük finalde İsmail Balaban'la birlikte SMS oylamasına çıkma başarısı gösteren Yiğit Poyraz, bu kez adaya erken veda etmişti.



Mavi takımın iddialı yarışmacısı, 4 Nisan Perşembe akşamı çıktığı ilk düelloda eski futbolcu Sercan Yıldırım'a 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup olurken, omuzundan sakatlığı da bulunan takım arkadaşı Hakan Hatipoğlu'na ise 5-3 yenilmişti.



29 yaşındaki yarışmacı, "Beynim yanmış durumda. Algılayamıyorum olup biteni. Hakan'ı tebrik ediyorum. Sercan beni darmaduman etti. Mental olarak son bir aydır kötü dönemden geçiyordum. Toparlamaya çalışıyordum kendimi, kafamı buraya odaklamaya çalışıyordum. En son çare olarak böyle bir ateşlenmeye, hırslanmaya, gerçek Survivor'ı, bu düelloyu tatmaya ihtiyacım vardı. Kendime olan güvenim tamdı ama olmadı. Büyük konuştum, büyük patladım" şeklinde konuşmuştu.



Mehmet Ali Ebil’in kızı Yasmin Erbil, Dominik’ten yeni gelen erkek arkadaşı Yiğit Poyraz ile önceki gün düzenlenen bir davetteydi. Şampiyonluk için gittiği Survivor yarışmasından elenen Yiğit, "Yasmin’i çok özledim. Aşk ağır bastı" dedi. Yasmin Erbil de "Sonuna kadar kalır diye düşünüyordum. Ama döndüğü için mutluyum" diye konuştu.



