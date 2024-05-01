Alanya’da canına kıydı! Kendini altıncı kattan aşağı attı

OLAY Avsallar Mahallesi’nde meydana geldiği Faruk Yeşil (62) iddiaya göre girdiği bunalım sonucunda oturduğu apartmanın 6. katındaki dairesinin merdiven boşluğundan kendini attı. Yeşil’i beton zeminde hareketsiz gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yeşil’in hayatını kaybettiği belirlendi. Faruk Yeşil’in cansız bedeni savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu’na kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.