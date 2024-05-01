Belediyeye KPSS şartsız personel alınacak: Zabıta, Sekreter, Büro Personeli, başvuruları başlıyor

Personel Alımı Başvuru Şartları:

Belediye işçisi alımı ilanlarına başvuracak adayların belirli şartları taşıması gerekiyor. Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, belirli suçlardan mahkum olmamak, askerlik durumu ile ilgili şartları yerine getirmek ve görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, başvuru yapacak adayların taşıması gereken genel şartlar arasında yer alıyor.

Personel Alımı Yapılacak İller ve Kurumlar:

İlanlar kapsamında personel alımı yapılacak iller arasında Denizli, İstanbul, Isparta, Tekirdağ, Mersin, Çanakkale, Manisa, Eskişehir, Aydın, Sivas, İzmir, Sakarya, Balıkesir, Nevşehir, Muğla, Çorum, Niğde, Kırklareli, Rize gibi birçok şehir bulunuyor. Adaylar, başvurularını yaparak bu fırsatlardan yararlanabilirler.

İŞKUR’un duyurduğu bu personel alımı ilanları, iş arayanlar için önemli bir fırsat sunuyor. KPSS şartı olmadan yapılan bu alımlar, geniş bir yelpazede iş imkanı sağlayarak istihdamın artmasına katkıda bulunuyor. İlgili şehirlerde yaşayan ve başvurularını yapmak isteyen adaylar, belirtilen şartları sağladıkları takdirde iş başvurularını yapabilirler.