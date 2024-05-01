01 May 2024 - 13:08- Ekonomi G:

Belediyeye KPSS şartsız personel alınacak: Zabıta, Sekreter, Büro Personeli, başvuruları başlıyor

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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 20 farklı şehirde belediyeler ve şirketler bünyesinde KPSS şartı olmadan personel alımı yapılacağını duyurdu. Kurum dışı kamu işçisi alımı ilanları da başvuruları kabul etmeye başladı. İş arayanlar için önemli fırsatlar sunan bu ilanlar, geniş bir yelpazede iş imkanları sağlıyor.

Belediyeye KPSS şartsız personel alınacak: Zabıta, Sekreter, Büro Personeli, başvuruları başlıyor mask
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Personel Alımı Başvuru Şartları:
Belediye işçisi alımı ilanlarına başvuracak adayların belirli şartları taşıması gerekiyor. Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, belirli suçlardan mahkum olmamak, askerlik durumu ile ilgili şartları yerine getirmek ve görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, başvuru yapacak adayların taşıması gereken genel şartlar arasında yer alıyor.

Personel Alımı Yapılacak İller ve Kurumlar:
İlanlar kapsamında personel alımı yapılacak iller arasında Denizli, İstanbul, Isparta, Tekirdağ, Mersin, Çanakkale, Manisa, Eskişehir, Aydın, Sivas, İzmir, Sakarya, Balıkesir, Nevşehir, Muğla, Çorum, Niğde, Kırklareli, Rize gibi birçok şehir bulunuyor. Adaylar, başvurularını yaparak bu fırsatlardan yararlanabilirler.

İŞKUR’un duyurduğu bu personel alımı ilanları, iş arayanlar için önemli bir fırsat sunuyor. KPSS şartı olmadan yapılan bu alımlar, geniş bir yelpazede iş imkanı sağlayarak istihdamın artmasına katkıda bulunuyor. İlgili şehirlerde yaşayan ve başvurularını yapmak isteyen adaylar, belirtilen şartları sağladıkları takdirde iş başvurularını yapabilirler.

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01 May 2024 - 13:08 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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