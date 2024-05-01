TFF Başkanı Büyükekşi'den flaş seçim açıklaması! "Utanmadan aday oldu"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz olarak belirledikleri seçim tarihinin daha öne alınmasının söz konusu olmadığını belirterek, “18 Temmuz’a kadar görevimizin başındayız” dedi. A Milli Futbol Takımı’nın 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında yapılacak 2024 Avrupa Şampiyonası’na (EURO 2024) katılacak olması nedeniyle seçim tarihini 18 Temmuz’a aldıklarını ifade eden Büyükekşi, “Bizim olmazsa olmazımız milli takımdır” dedi ve şöyle devam etti:

KİŞİSEL HIRSLAR İÇİN BU İŞİ RİSKE ATAMAYIZ

“Haziranda seçim istiyorlar ama o tarihlerde maçı olan milli takımın motivasyonu nasıl olur? Kötü niyetli bazı kişiler, ‘EURO 2024’te Büyükekşi mi oynayacak ki, seçimi öne almıyor’ diyor. Büyükekşi oynamayacak ama Montella’yı Büyükekşi getirdi. Sorumluluk bizde. Şu anda milli takımın başında Hamit Altıntop ve Mustafa Eröğüt var. Seçim öne alınırsa milli futbolcular, belki de hiç tanımadıkları biriyle EURO 2024’e gidecek. 3-5 kişinin hırsları için bu işi riske atamayız.”

NASIL EN KÖTÜ FEDERASYON OLDUK!

“4 kulüp 3-5-7 milyon dolar harcayıp sosyal medyada algı operasyonu yapıyor. Onlara; ‘Hakemleri bir kenara bırakın, bir yanlış işimizi söyleyin’ dedim. Söyleyemediler! Varsa yoksa hakem. En kötü TFF böyle olduk.”

3 BİN KONTEYNER SÖZÜNÜ TUTMADI UTANMADAN FEDERASYON BAŞKANLIĞINA ADAY OLDU!

TFF’nin 6 Şubat depremlerinden sonra başlattığı Omuz Omuza kampanyasının sonuçları hakkında bilgi veren Mehmet Büyükekşi, “Taahhütte bulunanların yüzde 70’i sözünü tuttu. Bir kişi var, 3 bin konteyner sözü vermişti, tutmadı. Şimdi utanmadan Futbol Federasyonu Başkanlığı’na aday oldu. 25 bin kişiye geçici barınma imkanı sağladık. 6-7 Nisan’da deprem bölgesine gidip 4 bin 500 konteynere 2’şer bin liralık erzak kartı dağıttık” dedi.

Kaynak: Hürriyet