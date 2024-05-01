- Spor

TFF Başkanı Büyükekşi'den flaş seçim açıklaması! "Utanmadan aday oldu"

ABONE OL Google News Sayfamız

Hürriyet'e özel açıklamalarda bulundan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, erken seçimin mümkün olmadığını söyledi. Büyükekşi ayrıca, 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan Omuz Omuza kampanyasının sonuçları hakkında bilgi verirken, " Bir kişi var, 3 bin konteyner sözü vermişti, tutmadı. Şimdi utanmadan Futbol Federasyonu Başkanlığı’na aday oldu." dedi.

TFF Başkanı Büyükekşi'den flaş seçim açıklaması! "Utanmadan aday oldu" mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz olarak belirledikleri seçim tarihinin daha öne alınmasının söz konusu olmadığını belirterek, “18 Temmuz’a kadar görevimizin başındayız” dedi. A Milli Futbol Takımı’nın 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında yapılacak 2024 Avrupa Şampiyonası’na (EURO 2024) katılacak olması nedeniyle seçim tarihini 18 Temmuz’a aldıklarını ifade eden Büyükekşi, “Bizim olmazsa olmazımız milli takımdır” dedi ve şöyle devam etti:

KİŞİSEL HIRSLAR İÇİN BU İŞİ RİSKE ATAMAYIZ

“Haziranda seçim istiyorlar ama o tarihlerde maçı olan milli takımın motivasyonu nasıl olur? Kötü niyetli bazı kişiler, ‘EURO 2024’te Büyükekşi mi oynayacak ki, seçimi öne almıyor’ diyor. Büyükekşi oynamayacak ama Montella’yı Büyükekşi getirdi. Sorumluluk bizde. Şu anda milli takımın başında Hamit Altıntop ve Mustafa Eröğüt var. Seçim öne alınırsa milli futbolcular, belki de hiç tanımadıkları biriyle EURO 2024’e gidecek. 3-5 kişinin hırsları için bu işi riske atamayız.”

NASIL EN KÖTÜ FEDERASYON OLDUK!

“4 kulüp 3-5-7 milyon dolar harcayıp sosyal medyada algı operasyonu yapıyor. Onlara; ‘Hakemleri bir kenara bırakın, bir yanlış işimizi söyleyin’ dedim. Söyleyemediler! Varsa yoksa hakem. En kötü TFF böyle olduk.”

3 BİN KONTEYNER SÖZÜNÜ TUTMADI UTANMADAN FEDERASYON BAŞKANLIĞINA ADAY OLDU!

TFF’nin 6 Şubat depremlerinden sonra başlattığı Omuz Omuza kampanyasının sonuçları hakkında bilgi veren Mehmet Büyükekşi, “Taahhütte bulunanların yüzde 70’i sözünü tuttu. Bir kişi var, 3 bin konteyner sözü vermişti, tutmadı. Şimdi utanmadan Futbol Federasyonu Başkanlığı’na aday oldu. 25 bin kişiye geçici barınma imkanı sağladık. 6-7 Nisan’da deprem bölgesine gidip 4 bin 500 konteynere 2’şer bin liralık erzak kartı dağıttık” dedi.

Kaynak: Hürriyet

# tff, Mehmet Büyükekşi, seçim, kişi, Bir, etti, Sosyal, ifade, devam, türkiye, yüzde

01 May 2024 - 12:45 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Alanyasporlu Dünya Şampiyonu Başkan Özçelik'i ziyaret etti mask
Alanyasporlu Dünya Şampiyonu Başkan Özçelik'i ziyaret etti
Alanyasporlu bisikletçilerden büyük başarı mask
Alanyasporlu bisikletçilerden büyük başarı
"Alanyaspor 2031'de şampiyon olacak" mask
"Alanyaspor 2031'de şampiyon olacak"
Bakan Ersoy açıkladı: Formula 1 İstanbul’a geri dönüyor mask
Bakan Ersoy açıkladı: Formula 1 İstanbul’a geri dönüyor
Fatih Terim ile yollar ayrılıyor mask
Fatih Terim ile yollar ayrılıyor
Sırada Ankaragücü var mask
Sırada Ankaragücü var
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber