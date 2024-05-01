Alanya Üniversitesi öğrencileri, dilek gününü coşkuyla kutladı

Etkinliğe katılan öğrenciler, renkli dilek fenerlerini gökyüzüne bırakarak hem bir araya gelmenin keyfini yaşadılar hem de dileklerini dile getirdiler. Gökyüzüne yükselen fenerler, etkinliğe katılan herkesin dileklerinin gerçekleşmesi için umut dolu mesajlar taşıdı.

Sosyal Aktivite ve Sosyal Sorumluluk Topluluğu Başkanı Su BEN, etkinliğin amacını şu şekilde ifade etti: "Bugün burada bir araya gelerek, dileklerimizi paylaşmak ve birlikte umut dolu mesajlar göndermek istedik. İyilik, gönüllülük ve yardımlaşma ruhunu yaşatmak için bu tür etkinlikler düzenliyoruz ve bundan büyük mutluluk duyuyoruz."

Katılımcılar, etkinliğin sonunda birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirmenin yanı sıra, unutulmaz bir deneyim yaşadıklarını belirttiler. Alanya Üniversitesi öğrencileri, gelecek etkinliklerde de benzer güzelliklerin paylaşılacağına dair umutlarını dile getirdiler.