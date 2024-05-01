Uzun vadeli faizsiz TOGG satışları başladı: Almanın şimdi tam zamanı

2018 yılında güçlerini birleştiren BMC, Turkcell, Zorlu Holding ve TOBB, TOGG markası altında elektrikli araç sahibi olmak isteyenlere büyük fırsatlar sunuyor. Bu sayede hiç olmadığı kadar uygun fiyatlarla elektrikli araç sahibi olmak mümkün hale geliyor. İşte TOGG’un araç almak isteyenlere sunduğu çok önemli fırsat.

TOGG, T10X modeli için Nisan ayına özel bir finansman paketi duyurdu. Bu paket kapsamında, 800 bin TL’ye kadar fırsat, 12 ay vade ve sıfır faiz imkanı sunuluyor.

Otomobil sektöründe benzeri görülmemiş bu finansman desteği ile TOGG, kurasız ve hızlı teslimat ayrıcalığıyla müşterilerine hizmet veriyor.

TOGG T10X 12 ay sıfır faizsiz satışta! İşte güncel TOGG T10X fiyat listesi

TOGG T10X FİYAT LİSTESİ

TOGG’un elektrikli araçları, performans ve teknolojiyi bir araya getiriyor. T10X modelinin farklı versiyonları şu fiyatlar ile satışa sunuluyor:

TOGG T10X V1 RWD Standart Menzil: 1.432.600 TL

TOGG T10X V1 RWD Uzun Menzil: 1.673.000 TL

TOGG T10X V2 RWD Uzun Menzil: 1.823.000 TL

TOGG OPSİYONLARI

Araçları kişiselleştirmek isteyenler için sunulan opsiyonlar ise şöyle:

Teknoloji ve Konfor Paketi (V1): 25.000 TL

Kış Paketi (V2): 20.000 TL

22 kW AC Şarj Kapasitesi (V1, V2): 20.000 TL

Panoramik Cam Tavan (V1, V2): 30.000 TL

Meridian Premium Ses Sistemi (V2): 30.000 TL

Bu kampanya, sürdürülebilir bir geleceğe yatırım yapmak ve çevre dostu bir araç sahibi olmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat.

TOGG, elektrikli araç teknolojisindeki yenilikleri ile Türkiye’de ve dünya pazarında iddialı bir konuma sahip olmayı hedefliyor. Nisan ayı boyunca geçerli olan bu kampanya ile TOGG, elektrikli araç sahibi olmak isteyen herkesi heyecan verici bir yolculuğa davet ediyor.