01 May 2024 - 11:03- Ekonomi G:

EGM’de KPSS şartsız personel alımı yapacak! İş arayanlara emniyette iş fırsatı

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), çeşitli kadrolarda istihdam etmek üzere personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru süreci ve başvuru şartlarıyla ilgili detaylar ise adayların dikkatini çekiyor. İşte, EGM personel alımıyla ilgili tüm merak edilenler…

EGM’de KPSS şartsız personel alımı yapacak! İş arayanlara emniyette iş fırsatı mask
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EGM, aşçı yardımcısı, servis elemanı yardımcısı, beden işçisi, elektrik tesisat ustası kadrolarına personel alımı yapacak. Başvurular 29 Nisan’da başladı ve 3 Mayıs’a kadar devam edecek. Başvurular, esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden online olarak yapılacak.

KPSS Şartı Yok!

Başvuruda bulunmak isteyen adayların en az ilkokul mezunu olmaları yeterli. EGM, bu kadrolar için KPSS şartının aranmadığını belirtti. Ancak, başvuruların 3 Mayıs tarihine kadar tamamlanması gerekiyor.

İşte Başvuru Detayları!

Başvuru süreci ve başvuru şekli hakkında adaylara şu bilgiler verildi:

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir.

2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.

3) Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dâhil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.

4) Başvuru yapan adayların belge kontrolü yapılacak ve belge teslim tarihi ve yeri ilan edilecek. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.

5) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır.

Başvuru yapacak adayların yukarıdaki hususları dikkate alarak başvurularını tamamlamaları önem taşıyor. Başvuru yapacak adaylara başarılar dileriz!

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01 May 2024 - 11:03 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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