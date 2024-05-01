Özel ve İmamoğlu sokağa çıktı! İşte 1 Mayıs açıklaması...

İstanbul Valiliği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul’da bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurmuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Taksim'e doğru hareket etmek üzere Saraçhane'de toplandı. Yürüyüş öncesi açıklamalarda bulunan Özel, "Kaba kuvvetle yaklaşan bir iktidar gitgide sonu yaklaşan bir iktidardır." diyerek mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

Özel yaptığı konuşmada, " Türkiye'de Anayasa tartışması istiyorlar. Ancak mevcut Anayasa'ya uymuyorlar. Bizim gözettiğimiz şey bayramın bayram gibi kutlanmasıdır. Emekçiler, Saraçhane'de bir araya geldiler. Kaba kuvvet olursa bu onların ayıbı olur. Biz gaz sıkılsın istemeyiz. Biz Anayasa kararının tekrar gözden geçirilmesini istiyoruz. Saraçhane'deki bu toplanma ve irade çok önemli bir kazanımdır. Taksim özgürleşene kadar bu irade sürece" dedi.

İmamoğlu ise, "Saraçhane, zorluklarla mücadelenin simgesi oldu. Bazen demokrasiye müdahalenin simgesi oldu, bazen özgürlüklere müdahalenin simgesi oldu. Bugün de emekçinin 1 Mayıs'ta Taksim'de olma arzusuna müdahaleye ses veren İstanbulluların simgesi oldu." açıklaması yaptı.

Özel'in açıklamaları şöyle:

KABA KUVVETLE YAKLAŞAN BİR İKTİDAR SONU YAKLAŞAN İKTİDARDIR

"Bugün hep birlikte Taksim'e doğru 1 Mayıs'ı bayram gibi kutlayacak bir anlayışla hareket edeceğiz. Bir ülkenin en dünyaca bilinen meydanında 1 Mayıs kutlanmıyorsa o ülkede demokrasi sorgulanır. Bir ülkenin herhangi bir noktasına güvenlik güçleri kullanılarak emekçiler ya da göstericiler sokulmuyorsa orada bir muktedirlikten, iktidardan değil tedirginlikten bahsetmek lazım. Kaba kuvvetle yaklaşan bir iktidar gitgide sonu yaklaşan bir iktidardır.

"TAKSİM TAM OLARAK ÖZGÜRLEŞENE DEK MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Bugün yaşananlar demokrasi eksikliğini gösteriyor. Taksim hedefine doğru hareket ediliyor olması önemli bir kazanımdır. Önemli olan, bayrama halel getirecek, yaralanmaların olmadığı, polislerin de emekçilerin de üzülmediği bir gün olması için hep birlikte gayret gösteriyoruz. Bir gün Taksim tam olarak özgürleşene dek mücadelemizi sürdüreceğiz.

"İÇİŞLERİ BAKANI KİŞİSEL OLARAK İYİ NİYETLİ AMA YENİ BİR ŞEY KONUŞMAK ANLAMSIZ"

İçişleri Bakanının kişisel olarak iyi niyetli çabasını takdir etmekle birlikte üstündeki bir irade tüm uzlaşma ve müzakere imkanlarını ortadan kaldırıyor. İçişleri Bakanının kişisel gayreti tamam ama her aşamada bir tıkanma oluyor. Bu vakitten sonra İçişleri Bakanıyla yeni bir şey konuşmanın anlamı yok çünkü kendisi "Maalesef kabul edilmedi, maalesef uygun görülmedi" diye cevaplar veriyor.

İMAMOĞLU: SARAÇHANE, ZORLUKLARLA MÜCADELENİN SİMGESİ OLDU

İmamoğlu ise şu şekilde konuştu:

"Saraçhane, zorluklarla mücadelenin simgesi oldu. Bazen demokrasiye müdahalenin simgesi oldu, bazen özgürlüklere müdahalenin simgesi oldu. Bugün de emekçinin 1 Mayıs'ta Taksim'de olma arzusuna müdahaleye ses veren İstanbulluların simgesi oldu. Saraçhane'deki hak arama mücadelelerinin sonu başarıyla sonuçlandı. Bu hak arama mücadelesi sonuca ulaşacak. Bu süreci umarım iyi izlerler. Böyle bir bayramı yok sayan anlayıştan umarım vazgeçerler."

Kaynak: Karar