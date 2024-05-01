01 May 2024 - 10:15- Ekonomi G:

Ehliyette o şart kaldırıldı! Ayrıntılar belli oldu! Ehliyet alacaklara iyi haber

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Uzun bir bekleyişin ardından sonunda müjdeli haber geldi: B sınıfı ehliyet sahipleri artık 125 cc’ye kadar olan motosikletleri kullanabilecek! Yurt genelinde 81 ilde heyecanla beklenen düzenlemenin detayları netlik kazandı.

Ehliyette o şart kaldırıldı! Ayrıntılar belli oldu! Ehliyet alacaklara iyi haber mask
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ortak çalışmanın ardından, Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılacak değişiklikle, B sınıfı ehliyet sahiplerinin direksiyon eğitimi aldıktan sonra 125 cc’ye kadar motosiklet kullanabilecekleri duyuruldu.

Yeni Dönem Başladı: B Sınıfı Ehliyet Sahipleri İçin Büyük Kolaylık

Mevcut uygulamada, B sınıfı ehliyet sahipleri sadece 50 cc motor hacmine sahip motosikletleri kullanabiliyordu. Ancak, yeni düzenlemeyle birlikte 125 cc’ye kadar olan motosikletler de kullanılabilecek. Bu değişiklik, motosiklet tutkunlarının yüzünü güldürdü.

İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan Destek Açıklaması

Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın işbirliği içinde çalıştığını belirtti. Yerlikaya, B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc altındaki motosikletleri kullanabilmeleri için eğitim almalarının önemine vurgu yaparak, bu adımın trafik kazalarını azaltma amacını taşıdığını ifade etti.

Son dönemde motosiklet nedeniyle meydana gelen trafik kazalarındaki artışa dikkat çeken Yerlikaya, güvenli sürüş eğitimi almanın önemine işaret etti. Bu düzenlemeyle, B sınıfı ehliyet sahipleri daha güvenli bir şekilde 125 cc’lik motosikletleri kullanabilecek ve trafik güvenliği açısından olumlu bir adım atılmış olacak.

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01 May 2024 - 10:15 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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