Başkan Özçelik'ten belediyede ilk operasyon: İşte yeni görevlendirmeler

BAŞKAN Özçelik’in imzasıyla gerçekleştirilen yeni görevlendirmeler kapsamında; Mahmutlar Zabıta Amiri Ali Aşık’ın Andızlı Cami Karakoluna,

Merkez Zabıta Amiri Mustafa Sönmez’in Andızlı Cami Karakoluna, Avsallar Zabıta Amiri Kerim Uyar’ın Merkez Karakoluna zabıta memurluğuna,

Dede Şanlı’nın Batı Bölgesi Zabıta Amirliğine, Mahmutlar Zabıta memuru İbrahim Çelik’in aynı karakolda Zabıta Amiri olarak görevlendirilmesine,

Fen İşlerinde görevli Erkan Durmaz’ın Merkez Zabıta Amiri olarak görevlendirilmesine, Zabıta memuru Oğuzhan Şahin’in Batı Bölgesi Zabıta Komiseri olarak görevlendirilmesine, zabıta memuru Medut Bazna’nın Merkez Zabıta Komiseri olarak görevlendirilmesine karar verildi.

Daha önce Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli iken Alanya Belediyesi’ne geçen Ahmet Coşkun kendi isteği ile eski kurumuna dönerken;

Yusuf Akın Temizlik İşleri’ne, Muhsin Pişkin Park Bahçeler’e, Serkan Birdoğan Park Bahçeler’e, Uğur Batuhan Çatal Temizlik İşleri’ne,

Halil Gamber Temizlik İşleri’ne ve Hayrettin Görgün Temizlik İşleri’ne görevlendirildi.