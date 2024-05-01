01 May 2024 - 10:08- Gündem G:

Alanya artık pahalı! İlk 10'a giremedik...

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İngiltere'deki bir araştırma, yüksek maliyetli olarak görülen İtalya ve İspanya'nın popüler turizm bölgelerinde, Alanya'ya kıyasla daha ekonomik tatil seçeneklerinin bulunabileceğini ortaya koydu

Alanya artık pahalı! İlk 10'a giremedik... mask
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Yapılan son araştırmalar, tatil planları için sürpriz verilere işaret ediyor. İngiltere'den Which? tarafından yürütülen Telegraph'ın da yer verdiği bir çalışmada, genellikle yüksek maliyetli olarak görülen İtalya ve İspanya'nın belirli bölgelerinde, Alanya gibi Türkiye'deki geleneksel olarak daha uygun fiyatlı tatil destinasyonlarına kıyasla daha ekonomik seçenekler sunulduğu ortaya çıktı.

EN UCUZ YER 847 STERLİN İLE YUNAN ADASI KALİMNOS
Araştırma, 15 ülkede yaklaşık 4 bin 500 tatil paketini kapsayacak şekilde yapıldı. Bulgulara göre, özellikle ağustos ayında bir haftalık konaklama, uçuşlar ve transferler dahil olmak üzere, Yunanistan'ın Kalimnos adası kişi başı ortalama 847 Sterlin ile en ucuz tatil alternatifi olarak ön plana çıktı.

İTALYA VE İSPANYA'NIN LÜKS BÖLGELERİNDE TATİL YAPMAK TÜRKİYE'DEN DAHA UCUZ
Ancak, en büyük sürprizlerden biri İspanya'nın Costa Brava ve İtalya'nın Amalfi Sahili gibi lüks olarak değerlendirilen bölgelerde dahi Bulgaristan ve Türkiye gibi destinasyonlara göre daha düşük maliyetlerle tatil yapılabileceğinin gözlemlenmesiydi.

Bu durum, özellikle Amalfi Sahili için dikkate değer. Bu bölge, Positano gibi konaklamanın oldukça pahalı olduğu yerleri barındırmakla birlikte, geniş çapta konaklama ve indirim seçenekleri sayesinde bütçe dostu tatil fırsatları sunuyor. Ayrıca, bölgeye yönelik pek çok uygun fiyatlı uçuş alternatifi de tatilcilerin bu destinasyonu tercih etmelerine olanak sağlıyor.

'ŞAŞIRTICI' OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ
Telegraph gazetesinde yer alan haberde, Türkiye ve Portekiz’den hiçbir yerin uygun fiyatlı tatil beldeleri sıralamasında ilk 10’da yer almamasının şaşırtıcı olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Uzmanlar, tatilcilerin algılarının ötesinde, gerçek maliyet verilerine dayanarak tatil planlaması yapmalarının önemine vurgu yapıyorlar. Geleneksel olarak düşük bütçeli olarak kabul edilen yerler yerine, belirli dönemlerde bu tür sürpriz destinasyonları tercih etmek, önemli maliyet avantajları sağlayabilir. Ayrıca, pandemi sonrası değişen tatil ve seyahat alışkanlıkları, hava yolu şirketlerinin ve otellerin sunmuş olduğu cazip fırsatlar da tatil maliyetlerinde önemli bir rol oynuyor.

Kaynak: Karar

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01 May 2024 - 10:08 - Gündem

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