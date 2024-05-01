- Gündem

Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı

ABONE OL Google News Sayfamız

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması talebi üzerine başlatılan soruşturmada, Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı. Fotoğraflarda Garipoğlu'nun yüzü açık şekilde görülürken, sağ ve sol el parmaklarındaki morarmalar da dikkat çekti.

Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı mask
Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Münevver Karabulut'u 18 Kasım 2011'de öldürdüğü gerekçesiyle 24 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar eden Cem Garipoğlu'nun ölümüne ilişkin yeni bir karar almıştı.

FOTOĞRAF VE VİDEOLAR İSTENMİŞTİ

Baba Mehmet Nida Garipoğlu'nun daha önce "fethi kabir" ve "DNA eşleştirmesi" yapılması talebinde de bulunduğu başsavcılık,  İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığından, Cem Garipoğlu'nun otopsi işlemi sırasında yapılan işlemlere ait fotoğrafları ve video kayıtlarının hazırlanıp gönderilmesini istemişti.

YÜZÜ AÇIK ŞEKİLDE GÖRÜLDÜ

Savcılığa gelen görüntüler incelenmesi için bilirkişiye verildi. Bilirkişi, 12 Kasım 2014 tarihinde yapılan otopsi işlemine ait video kayıtları ve fotoğrafları inceledi. Sabah gazetesinin haberine göre bilirkişi, inceleme sonucunda raporunu soruşturma dosyasına sundu. Ayrıca, Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, Garipoğlu'nun yüzü açık şekilde görülürken, sağ ve sol el parmaklarındaki morarmalar da dikkat çekti.

Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı

YENİDEN FETHİ KABİR TALEBİ

Karabulut ailesi ise avukatları Dr. Rezan Epözdemir aracılığıyla, Garipoğlu'nun mezarında fethi kabir işlemi yapılması talebini yineledi. Aile, mezardaki bedenin Garipoğlu'na ait olmadığının anlaşılması halinde, otopsi işlemlerini gerçekleştiren, cinayet soruşturmasını yürüten kolluk görevlileri ve yargılama aşamasında yer alan yargı görevlileriyle ilgili kamu davası açılması talebinde bulundu. Düğümü savcılığın mezarın açılıp açılmaması hakkında vereceği karar çözecek.

NE OLMUŞTU?

Bahçeşehir'de bir villada öldürülen Münevver Karabulut'un parçalanmış cesedi, 3 Mart 2009'da Etiler'de bir çöp konteynerinde bulunmuştu. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Kasım 2011'de Münevver Karabulut'u öldürdüğü gerekçesiyle Cem Garipoğlu'nu 24 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar etmişti. Yapılan otopsinin ardından Garipoğlu toprağa verilirken aileden alınan DNA örnekleri de bu kişiyle uyuşmuştu.

# Yer, Bir, Mart, Gelen, ilgili, ceza, İstanbul, aile

01 May 2024 - 09:46 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Miras kavgası can aldı mask
Miras kavgası can aldı
Taksim'e çıkan yollar trafiğe kapatıldı! CHP 'biz geleceğiz' demişti mask
Taksim'e çıkan yollar trafiğe kapatıldı! CHP 'biz geleceğiz' demişti
Bakan Işıkhan: Taksim Meydanı kitlesel eylemlere açık değil, art niyetli marjinal gruplara açık değil mask
Bakan Işıkhan: Taksim Meydanı kitlesel eylemlere açık değil, art niyetli marjinal gruplara açık değil
Nihal Candan'a ikinci hapis şoku: İlk işi kuaföre gitmekti... mask
Nihal Candan'a ikinci hapis şoku: İlk işi kuaföre gitmekti...
Oğuzhan Uğur'dan Mehmet Şimşek'e iflial yaratan cevap: O görsel herkesi ayağa kaldırdı mask
Oğuzhan Uğur'dan Mehmet Şimşek'e iflial yaratan cevap: O görsel herkesi ayağa kaldırdı
TOGG şimdi de zırhlı şekilde yollarda mask
TOGG şimdi de zırhlı şekilde yollarda
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber