İliç'teki faciada şok detay! Felaket 3 ay önceden başlamış

Erzincan’ın İliç ilçesinde yer alan Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen ve 9 işçinin hayatını kaybetmesine neden olan toprak kaymasının detayları, TBMM bünyesinde kurulan İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu'nda masaya yatırıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri, komisyonun üçüncü toplantısında, madendeki liç hareketliliğinin kazadan üç ay önce artış göstermeye başladığını ve bu durumun sürekli olarak izlendiğini açıkladı. Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, sunumunda liç yığınındaki 8 ton altının bulunduğunu belirtti ve son denetimlerin Ağustos 2023'te yapıldığını ifade etti.
BÖLGEDE KAYMALAR SÜRÜYOR
Kazadan sonra yapılan incelemelerde, Çöpler Altın Madeni'nde büyük bir liç kayması yaşandığı ve bu kaymanın halen devam ettiği tespit edildi. DSİ tarafından yapılan çalışmalarla, siyanürlü malzemenin çevre su kaynaklarına karışmasını önlemek amacıyla setler inşa edildiği bildirildi.
YETKİLİLER DİNLENECEK
Komisyon başkanı ve AK Parti Milletvekili Atay Uslu, komisyon üyeleriyle birlikte İliç'te incelemelerde bulunacaklarını duyurdu. Çalışmalar kapsamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, AFAD ve DSİ yetkililerinin yanı sıra Anagold ve Çalık Grubu'nun yetkilileri de dinlenecek.
Bakan Yardımcısı Tancan, Türkiye'deki madencilik sektörünün son on yılda ortalama yıllık 758 milyon ton maden üretimi gerçekleştirdiğini, 2023 yılında bu sektörün GSYH'ye yüzde 1.2 katkı sağladığını açıkladı. Ayrıca, ülkenin madencilik alanında ithalatın ihracattan fazla olduğunu, bu durumun cari açığa neden olduğunu belirtti.
Kaynak: Karar
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.