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İliç'teki faciada şok detay! Felaket 3 ay önceden başlamış

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Erzincan'ın İliç ilçesinde 9 işçinin ölümüne yol açan siyanürlü toprak kayması felaketinin geleceği önceden biliniyormuş. TBMM'de kurulan İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu'nda konuşan Enerji Bakanlığı yetkilileri, kazanın 3 ay öncesinde liç yığınında yer değiştirme hareketlerinin arttığını ve kaza gününe kadar devam ettiğini tespit ettiklerini açıkladı.

İliç'teki faciada şok detay! Felaket 3 ay önceden başlamış mask
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Erzincan’ın İliç ilçesinde yer alan Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen ve 9 işçinin hayatını kaybetmesine neden olan toprak kaymasının detayları, TBMM bünyesinde kurulan İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu'nda masaya yatırıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri, komisyonun üçüncü toplantısında, madendeki liç hareketliliğinin kazadan üç ay önce artış göstermeye başladığını ve bu durumun sürekli olarak izlendiğini açıkladı. Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, sunumunda liç yığınındaki 8 ton altının bulunduğunu belirtti ve son denetimlerin Ağustos 2023'te yapıldığını ifade etti.

BÖLGEDE KAYMALAR SÜRÜYOR
Kazadan sonra yapılan incelemelerde, Çöpler Altın Madeni'nde büyük bir liç kayması yaşandığı ve bu kaymanın halen devam ettiği tespit edildi. DSİ tarafından yapılan çalışmalarla, siyanürlü malzemenin çevre su kaynaklarına karışmasını önlemek amacıyla setler inşa edildiği bildirildi.

YETKİLİLER DİNLENECEK
Komisyon başkanı ve AK Parti Milletvekili Atay Uslu, komisyon üyeleriyle birlikte İliç'te incelemelerde bulunacaklarını duyurdu. Çalışmalar kapsamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, AFAD ve DSİ yetkililerinin yanı sıra Anagold ve Çalık Grubu'nun yetkilileri de dinlenecek.

Bakan Yardımcısı Tancan, Türkiye'deki madencilik sektörünün son on yılda ortalama yıllık 758 milyon ton maden üretimi gerçekleştirdiğini, 2023 yılında bu sektörün GSYH'ye yüzde 1.2 katkı sağladığını açıkladı. Ayrıca, ülkenin madencilik alanında ithalatın ihracattan fazla olduğunu, bu durumun cari açığa neden olduğunu belirtti.

Kaynak: Karar

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01 May 2024 - 09:42 - Gündem

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