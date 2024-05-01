Miras kavgası can aldı

Merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde 29 Nisan'da, miras nedeniyle tartıştığı kardeşi M.Ş. tarafından pompalı tüfekle vurulan Cumali Ş, tedavi gördüğü Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.
Cumali Ş'nin cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Yeşilbağlar Mahallesi'nde miras nedeniyle çıkan tartışmada şüpheli M.Ş, kendisinden kaçmak için komşusunun evine sığınan ağabeyi Cumali Ş'ye, kavgayı ayırmak isteyen Mehmet Şerif ve eşi Aygül Şerif ile kızı Zeynep Öcal'a pompalı tüfekle ateş açmıştı.
Şüpheli M.Ş, olay yerinden kaçmış yaralılar ise ambulanslarla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.