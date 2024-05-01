Taksim'e çıkan yollar trafiğe kapatıldı! CHP 'biz geleceğiz' demişti

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında sabah erken saatlerde Taksim Meydanı'na çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Yol kenarı otoparklarda bulunan park halindeki araçlar alınan önlemler kapsamında kaldırılırken Halaskargazi Caddesi'ne bağlanan sokaklar metal bariyerlerle yaya trafiğine kapatıldı.

İstanbul Valiliği tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla alınan önlemler kapsamında; sabah erken saatlerde Taksim Meydanı'na çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Halaskargazi Caddesi'ne bağlanan sokaklar ise metal bariyerlerle yaya trafiğine kapatıldı. Meydana çıkan cadde ve sokaklarda araç parkına izin verilmezken trafik polisleri, Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydanı ve Dolmabahçe’de yol kenarı otoparklarda bulunan park halindeki araçların kaldırılması için sahiplerine ulaşmaya çalıştı. Kaldırılan araçların yerine araç çekilmemesi için şeritler çekilerek önlem alındı. Tedbir alınan alanlarda çevre temizliği yapıldıktan sonra belediyelere ait araç ve personelin bulunmasına da izin verilmedi.

Görüntü Dökümü:

-Polisin yol kenarı otoparklarda şerit çekmesi

-Sokakların demir bariyerlerle kapatılması

-Trafik ekiplerinin park eden sürücüleri uyarması

-Trafik polisi ekiplerinin park halindeki araçların sahiplerine ulaşmaya çalışması

-Saraçhane meydandan görüntü

-Polisin Şişli'den Taksim'e giden yolu kapaması

- Polis ekiplerinin yönlendirmeleri

-Kapanan yoldan görüntü

-Genel ve detaylar