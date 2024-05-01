- Ekonomi

Uzman isim "Akılalmaz fırsatlar sunuyor" diyerek müjdeyi verdi: Gram altın rekora doğru koşuyor!

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Altın piyasasında önemli hareketlilik gözleniyor. Uzmanlar, ons başına 2300 dolar seviyesinin üzerindeki istikrarın altın gram fiyatına olumlu etki ettiğini belirtiyor.

Uzman isim "Akılalmaz fırsatlar sunuyor" diyerek müjdeyi verdi: Gram altın rekora doğru koşuyor! mask
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Altın piyasaları, son dönemdeki dalgalanmalarla yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Ons başına 2330 dolar seviyesinin üzerinde işlem gören altın, yerel piyasalarda gram başına yaklaşık 2430 Türk Lirası'ndan alıcı buluyor. Ekonomi uzmanı İslam Memiş'in altın fiyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmeler, piyasa oyuncuları tarafından yakından takip ediliyor.

Merkez bankalarının para politikaları, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarındaki değişiklikler, altın fiyatlarını etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor. Piyasalar, 1 Mayıs'ta açıklanacak olan Fed faiz kararını beklerken bir faiz indirimi sinyalinin altın fiyatlarını olumlu yönde etkilemesi öngörülüyor. Ekonomi uzmanı İslam Memiş'in konu hakkında aktardıklarında öne çıkanlar şöyle:

"Ons altın tarafında 2333 dolar seviyesi var. 2300 dolar seviyesi üzerinde tutunma çabasını sürdürüyor. 1 Mayıs'ta açıklanacak Fed faiz kararına kadar beklediğimiz aralık 2280-2380 dolar aralığı. Fed'e kadar piyasalar oyalanacak.

Gram altın TL fiyatı serbest piyasalarda bu hafta 2500 TL altına sarktı. Her ne kadar 2450 lira seviyesine kadar gerileme riski olsa da 2500 liradan riske girmeden alım yönünde pozisyonumuzu aldık. Önümüzdeki haftalarda 2500 lira altına sarkarsa yine 2450 lira seviyesini gündeme alırız. Altın dolar paritesi ise ucuz kalmaya devam ediyor. Güzel fırsatlar sunuyor."

BEKLENTİ NE YÖNDE?

"Gram altın 2700 liradan 2500 liraya geriledi. Bu alım fırsatı sunuyor. Jeopolitik gerilimler artarsa altın hiç fırsat vermeden 2700 liraya gider. Temmuz ayında gram altında 3000 lira devamında 3500 lira beklentim devam ediyor."

SON DURUM

Altın piyasasında dalgalanmalar devam ediyor. Önceki işlem gününde, ons altın 2320 dolarlık düşüşle karşılaştı ve gün sonunda 2335 dolarlık değerle kapandı. Gram altın ise dün 2384 lira seviyesini deneyimledikten sonra, günü 2435 lira ile sonlandırdı. Haftanın ikinci işlem gününde ons altın, 2335 dolarlık açılışın ardından, şu an itibarıyla 2322 dolar seviyesinde işlem görmekte. Ons altın için gün içi en düşük 2321 dolar, en yüksek ise 2336 dolar olarak kaydedildi. Gram altın ise güne 2440 lira ile başladı ve şu saatlerde 2421 liraya gerileyerek işlem görüyor. Gün içinde gram altın için belirlenen en düşük değer 2421 lira, en yüksek değer ise 2442 lira olarak belirlendi.

Uzman isim

Kaynak: Kamu Son Haber

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01 May 2024 - 04:47 - Ekonomi

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