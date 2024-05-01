Suya görülmemiş indirim geliyor: Fiyatı duyan kulaklarına inanamadı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'in seçim sürecinde verdiği önemli sözlerden biri olan, mesken ve benzeri yerlerde su tarifelerinde önemli indirimler yapılması, nihayet 1 Mayıs itibariyle hayata geçiyor.

Saat 23.45'ten 1 Mayıs saat 06.00'ya kadar sürecek olan sistem güncellemesi sonrasında, Manisalılar artık suyun ilk 2 tonunu 1 TL'ye alabilecekler ve sonraki kademelerde ise yüzde 30 indirimden yararlanabilecekler.

Başkan Zeyrek, Manisa'da suyun Türkiye'nin en pahalılarından biri olduğunu defalarca vurgulamış ve halkın ekonomisine katkı sağlayacak bu indirimli su tarifesini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtmişti.

Başkan Zeyrek'in verdiği sözü tutmasıyla beklenen gün geldi. 30 Nisan saat 23.45 ile 1 Mayıs saat 06.00 arasında gerçekleştirilecek olan sistem güncellemesi sırasında, bankaların mobil uygulamaları, MASKİ pratikleri, MASKİ matikleri, MASKİ mobil uygulama ve online.manisasu.gov.tr üzerinden su yükleme ve fatura ödeme işlemleri yapılamayacak.

1 Mayıs saat 06.00'dan itibaren yeni ücret tarifeleri Manisa genelinde uygulanmaya başlanacak. Kartlı sayaç aboneleri, indirimli su yükleme işlemlerini yapabilecekler ve mekanik sayaç abonelerinin faturalarına da indirimli tarife yansıtılacak.

Kaynak: Kamu Son Haber