Halka arz olmuştu: Kaç lot dağıtacak? İşte detaylar...

Sermaye Piyasası Kurulu SPK'nın Koton Mağazacılık ve Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arz başvurusu 25 Nisan tarihinde onaylamasının ardından yatırımcının merakla beklediği halka arz ayrıntıları de belli olmaya başladı. 30 Nisan itibari ile başlayan talep toplamalar, 2 Mayıs, 3 Mayıs tarihleri arasında devam edecek. Pay başına fiyat ise 30,50 lira olarak belirlendi. Koton'un halka arz oranının ise yüzde 16,5 olacağı belirtiliyor. Koton Mağazacılık eşit dağıtım yöntemiyle toplamda 136 milyon 600 bin lot dağıtacak.

Koton Mağazacılık kaç lot verir?

-2 milyon kişi: 58 Lot 1770 TL

- 2 milyon 500 bin kişi: 46 Lot 1403 TL

- 3 milyon kişi: 39 Lot 1190 TL

- 3 milyon 500 bin kişi: 33 Lot 16 TL

- 4 milyon kişi: 29 Lot 885 TL

- 4.9 milyon katılım - 5 lot 675 TL

İstanbul Kuzguncuk'ta 1988 yılında küçük bir dükkanda üretime geçen Koton, on yıl içinde büyük bir ilerle göstererek kadın giyimde en çok beğenilen marka olmayı başardı. 7900 kişiye istihdam sağlayan marka global marka olma yolunda önemli adamlar attı.

Yurt içi ve yurt dışı faaliyetleriyle konsolide cirosunu 2023 sonunda17,2 milyar liraya çıkaran dev marke franchise mağazalar da dâhil olmak üzere 437 mağazası ve online satışlarla 70 ülkede alıcı buluyor.

Ürünlerinin yüzde 88’ini yerli tedarikçilerden sağlayan Koton, geçtiğimiz yıl perakende ve online satış kanallarıyla birlikte 300 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edildi ve 60 milyon adedin üzerinde ürün sattı.

PAYLAR

Borsa İstanbul’da işlem görmek için gün sayan Koton’un halka açıklık oranının yüzde 16,5 olması bekleniyor. Halka arzda mevcut ortaklardan Yılmaz ailesi ile Nemo Apparel B.V’in sahip olduğu mevcut paylar ve sermaye artırımı aracılığıyla çıkarılacak yeni paylar olmak üzere toplam 136.600.000 adet B grubu pay satışa yapılacak.

Halka arzdan kazanılacak gelirin yüzde 30-40’ı yurt içi ve yurt dışı yeni mağaza açılışları ve yenileme ve depo otomasyon yatırımları ile bilgi teknolojileri yatırımları yapılacak. Kalan kısım ise i büyüme odaklı ürün alımlarına ilişkin işletme sermayesi finansmanına ayrılacak.

Şirketin halka arzı hakkında açıklama yapan Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz, Türkiye’nin en büyük hazır giyim markalarından biri pozisyonuyla güçlü şekilde yollarına devam ettiklerini ve büyüme yolculuğunda kilit bir adım daha atarak halka açıldıklarını söyledi.

"ÖRNEK BİR KARLILIK PERFORMANSIMIZ VAR"

Koton CEO’su Dr. A. Bülent Sabuncu oldukça başarılı bir yılı geride bıraktıklarını 2023 yılında enflasyona göre endekslenmiş mali tablo sonuçlarına oranla yaklaşık 17,2 milyar liro ciroyla yılı kapatarak 2021-2023 arasında yaklaşık yüzde 10 reel büyüme sağladıklarını söyledi.

Sabuncu, brüt kâr marjlarını yüzde 52, FAVÖK marjını ise yüzde 26,6 olarak gerçekleştirerek sektöre örnek bir kârlılık performansı ortaya koyduklarını vurguladı.

Bülent Sabuncu ayrıca yurt dışının toplam ciro içindeki payını yüzde 34,5’e taşıdıklarını ve gelecek dönemde bunu yüzde 35’in üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz ise gerçekleştirilen halka arzın çoğu açıdan kendileri için önemli bir adım olduğunu belirterek bu aşamaya gelinmiş olmanın yaptıkları tüm iyi işlerin teyidi anlamına geldiğini söyledi.

HALKA ARZ BİLGİLER

Halka arz öncesi sermaye miktarı: 795.500.000 TL

Sermaye artırımı 34.150.000 TL

Halka arz sonrası sermaye 829.650.000 TL

Halka Arz Satışa Sunulan Pay Adedi: 136.600.000 adet B grubu pay

Birim pay fiyatı: 30,50 TL

Halka Arz Büyüklüğü (Tüm Payların Satılması Durumunda): 4.166.300.000 TL

Halka açıklık oranı (Tüm Payların Satılması Durumunda): yüzde 16,5

Konsorsiyum Lideri: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Konsorsiyum Eş Lideri: Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş

Kaynak: Kamu Son Haber