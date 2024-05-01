Bitcoin tüm zamanların en düşük seviyesinde: Yatırımcılar telaşa girdi!

Son dönemde kripto para birimleri, özellikle Bitcoin ve Ethereum, önemli fiyat dalgalanmaları yaşadı. Coinmarketcap'in son verilerine göre, global kripto para piyasasının toplam değeri son bir günde yüzde 5,2 oranında düşüş göstererek 2 trilyon 210 milyar dolar seviyesine geriledi. Bitcoin'in fiyatının, Binance CEO'su Changpeng Zhao'nun istifası ve hapis cezası haberleriyle 59 bin 120 dolara kadar düşmesiyle paralellik gösteriyor. Bitcoin, Türkiye Saati ile 23.38'de 59 bin 750 dolar civarında işlem görürken haftalık kaybı %10'a ulaştı. 14 Mart'ta 73 bin 750 dolarlık rekor seviyeyi gören Bitcoin, son 46 günde %18'lik bir düşüş yaşadı. Ethereum ise 3 bin doların altına düşerek aynı saatte 2 bin 954 dolardan alıcı buldu.

ABD ekonomisinde devam eden enflasyonist baskılar, kripto para piyasalarında olumsuz bir eğilim yaratmaya devam ediyor. Federal Rezerv'in (Fed) yaklaşan faiz kararı öncesi, analistler yatırımcıların temkinli davrandığını ifade ediyor. ABD konut piyasasında beklenmedik bir şekilde güçlü fiyat artışları gözlemlenirken bu durumun piyasanın toparlanma sürecinde olduğuna işaret ettiği belirtiliyor. Enflasyonla mücadele sürecinin tahmin edilenden daha uzun sürebileceği ve Fed'in faiz indirimine geçişinin yılın son çeyreğine ertelenebileceği yönünde sinyaller var. Binance CEO'su Changpeng Zhao'nun Kasım 2023'te ABD hükümetiyle olan anlaşması sonucu istifa etmesi ve sonrasında 4 ay hapis cezasına çarptırılması kripto para piyasalarında satış baskısını artıran faktörler arasında yer alıyor.

Seattle Federal Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, savcılık makamı, örnek teşkil etmesi amacıyla Zhao'ya üç yıl hapis cezası verilmesini talep etti. Buna karşılık savunma tarafı, Zhao'nun suçunu kabul ettiğini ve işbirliği içinde olduğunu belirterek beş ay şartlı serbestlik cezası istedi. Kripto para piyasasının önde gelen isimlerinden biri olarak görülen ve "CZ" lakabıyla tanınan Zhao, yeterli finansal denetim sağlamadığı için dört ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: Kamu Son Haber